Лукашенко заявил, что «буржуев надо привести в чувство»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился увольнениям работникам во время пандемии. Кроме того, во всю эту ситуацию вмешались выборы. По мнению главы Белоруссии, увольнять могут тех, кто собирается голосовать не так, как хотелось бы работодателю.
«Мало того, увольняют людей — тех, кто не отдал подпись за альтернативных так называемых кандидатов: ты там за Петрова, Сидорова не расписался — уходи», — приводит слова главы государства его официальный портал.
Как отметил Лукашенко, он ранее просил не увольнять людей из-за пандемии, однако теперь фактором «проверки на лояльность» стали выборы.
«И, главное, уже обнаглели и не боятся: „А, ты там за своего Лукашенко, ну так иди на улицу!“ Это что такое?» — возмутился президент, заявив, что нужно «этих буржуев привести в чувство».
Он поручил ряду республиканских ведомств при участии местных органов власти «прошерстить этих пузатых буржуев», заставив несли ответственность за людей, вовремя выплачивая зарплату.
За время предвыборной кампании в Белоруссии обстановка существенно обострилась. Каждые выходные в городах проходят пикеты по сбору подписей в поддержку оппонентов действующего президента, некоторых активистов при этом задерживает милиция за якобы незаконные действия.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился увольнениям работникам во время пандемии. Кроме того, во всю эту ситуацию вмешались выборы. По мнению главы Белоруссии, увольнять могут тех, кто собирается голосовать не так, как хотелось бы работодателю.
Более половины учителей, 57%, планируют продолжить работать с учениками летом, 27% — не планируют этого ни в один из летних месяцев, еще 16% — затруднились ответить. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные опроса, в котором приняли участие 1,3 тысячи школьных педагогов.
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