Лолита в рекламе пельменей призвала женщин меньше готовить

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Кажется, что российский рекламный рынок все активнее начинает эксплуатировать феминистскую повестку. На днях один из брендов полуфабрикатных продуктов запустил кампанию по рекламе пельменей со слоганом «Я не хочу готовить и не буду».
В рекламном ролике снялась певица Лолита Милявская, которая обращается к женщинам: «Вся твоя жизнь умещается в одно простое слово «готовить». Готовить, когда он идет на работу. Готовить, когда он придет с работы. Готовить на его День рождения, готовить на Новый год. Готовить лучше, чем жена его лучшего друга. И ни в коем случае не лучше, чем его мама».
Основной рефрен кампании: женщина так много всего должна, что «у нее не хватает времени быть просто женщиной». Среди дел упоминается уборка, готовка, уход за детьми, обязанность быть красивой и хозяйственной.
При этом в рекламе не идет речи о пельменях, хотя они и появляются в кадре. При этом неясно, кто должен варить эти пельмени.
Кажется, что российский рекламный рынок все активнее начинает эксплуатировать феминистскую повестку. На днях один из брендов полуфабрикатных продуктов запустил кампанию по рекламе пельменей со слоганом «Я не хочу готовить и не буду».
Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский считает, что необходимо прекратить поставки за рубеж вакцины от COVID-19, пока ее не хватает в России. Парламентарий опубликовал в соцсетях обращение, направленное министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.
За тысячелетия проживания в странах рассеяния евреи усвоили языки окружающих народов, порой меняя их для своих нужд – так появились, например, идиш и ладино (язык сефардов). Однако есть и обратные примеры. Например, еврейский по происхождению тайный язык хохумлойшен (другие названия – «лошен хохма» или «кохемер хохма»). Попав в Восточную Европу, это наречие стало языком организованной преступности.
Больница в Нарве оказалась в центре скандала из-за того, что в ней привился от коронавируса вакциной Pfizer генеральный консул РФ в Эстонии Юрий Грибков. Это произошло в обход установок о том, что на первом этапе вакцинации препарат ставят только людям из групп риска: медикам и постояльцам домов престарелых.
После разноса Путина правительство заморозило цены на сахар и подсолнечное масло. Но не успели мы порадоваться дешевым продуктам, как торговые сети начали жаловаться на возможную скорую нехватку этих товаров на своих складах, а производители взвыли оттого, что теперь им придется работать за меньшие деньги. Кроме того, активизировались спекулянты, которые покупают и придерживают продукты, надеясь после снятия ценовых ограничений продать их подороже.
В Невинномысске Ставропольского края на 96-м году жизни скончался Герой Советского Союза Владимир Яковлевич Ткачев. Он участвовал в боях за Северный Кавказ, а затем в освобождении Украины, Румынии, Венгрии и Австрии. Три раза был ранен, но возвращался в строй.
Постоянные зрители «Аншлага» наверняка помнят, как в начале 2000-х годов Ефим Шифрин повздорил с бессменной ведущей передачи Региной Дубовицкой. В основном это было связано с тем, что Шифрин хотел попробовать себя в других амплуа, а работа в проекте не позволяла это сделать.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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