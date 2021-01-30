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Лолита в рекламе пельменей призвала женщин меньше готовить
Владимир Сахмеев, Sobesednik.ru   
30 Января 2021 г.
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Кажется, что российский рекламный рынок все активнее начинает эксплуатировать феминистскую повестку. На днях один из брендов полуфабрикатных продуктов запустил кампанию по рекламе пельменей со слоганом «Я не хочу готовить и не буду».

Лолита в рекламе пельменей призвала женщин меньше готовить


В рекламном ролике снялась певица Лолита Милявская, которая обращается к женщинам: «Вся твоя жизнь умещается в одно простое слово «готовить». Готовить, когда он идет на работу. Готовить, когда он придет с работы. Готовить на его День рождения, готовить на Новый год. Готовить лучше, чем жена его лучшего друга. И ни в коем случае не лучше, чем его мама».

Основной рефрен кампании: женщина так много всего должна, что «у нее не хватает времени быть просто женщиной». Среди дел упоминается уборка, готовка, уход за детьми, обязанность быть красивой и хозяйственной.

При этом в рекламе не идет речи о пельменях, хотя они и появляются в кадре. При этом неясно, кто должен варить эти пельмени.

По инф. Sobesednik.ru

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