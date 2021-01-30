Лолита в рекламе пельменей призвала женщин меньше готовить

Кажется, что российский рекламный рынок все активнее начинает эксплуатировать феминистскую повестку. На днях один из брендов полуфабрикатных продуктов запустил кампанию по рекламе пельменей со слоганом «Я не хочу готовить и не буду».

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В рекламном ролике снялась певица Лолита Милявская, которая обращается к женщинам: «Вся твоя жизнь умещается в одно простое слово «готовить». Готовить, когда он идет на работу. Готовить, когда он придет с работы. Готовить на его День рождения, готовить на Новый год. Готовить лучше, чем жена его лучшего друга. И ни в коем случае не лучше, чем его мама».

Основной рефрен кампании: женщина так много всего должна, что «у нее не хватает времени быть просто женщиной». Среди дел упоминается уборка, готовка, уход за детьми, обязанность быть красивой и хозяйственной.

При этом в рекламе не идет речи о пельменях, хотя они и появляются в кадре. При этом неясно, кто должен варить эти пельмени.

По инф. Sobesednik.ru

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