Лолита Милявская снова вышла замуж?..

Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
Король российской эстрады Филипп Киркоров предположил, что секрет прекрасного фигуры и внешнего вида Лолиты заключается в том, что она «просто влюбилась». На что певица ответила: «Я вообще-то уже замужем». Однако раскрывать имя своего избранника и подробности тождественной церемонии не стала.
Напомним, что с пятым супругом, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, Лолита официально развелась весной 2020 года. Однако в полиции находятся два материала проверки - о фиктивности брака с певицей и с предыдущей женой-москвичкой, благодаря короткому браку с которой Иванов получил российское гражданство. Отмечается, что женившись на Лолите, Дмитрий получил и гражданство Израиля.
Ровно 290 лет назад, 5 января 1731 года, в Москве зажглись первые уличные фонари. Указ об изготовлении стеклянных фонарей для освещения столичных улиц в зимнее время был принят Сенатом Российской империи. А (25 декабря 1730) 5 января 1731 года в Москве были зажжены первые уличные фонари.
Для тех, кто планирует посетить зимние вотчины Деда Мороза и Снегурочки - Великий Устюг и Кострому, с 29 января запустят туристический поезд. Об этом рассказали в пресс-службе Московской железной дороги.
Бывший глава белорусского КГБ Вадим Зайцев и спецназовцы из «Альфы» могли обсуждать устранение политических противников президента Александра Лукашенко. (Так ли плох и жаден до власти "батька", что даже готов пойти на такие вещи? Не будем спешить с выводами, а просто примем к сведению информацию, к тому же интересно, как отреагирует на это заявление сам Александр Григорьевич. - прим. МГ.)
Актер Леонид Ярмольник рассказал, что за последние три месяца не заработал ни копейки. Об этом он заявил в программе на Youtube-канале Михаила Ширвинта, обсуждая с коллегами тему о зарплатах, которые получают актеры на фоне COVID-19.
Омский художник-микроминиатюрист Анатолий Коненко пополнил свою библиотеку очередным уникумом - крошечной книгой, запечатлевшей русскую народную сказку "Снегурочка". Самое необычное то, что сделана она изо льда.
Наша любовь к новогодним праздникам - с елками, подарками, курантами, украшением дома - уже несколько десятилетий сопровождается новогодними салютами. К советским бенгальским огням прибавились фейерверки.
Пенсионный фонд могут наделить полномочиями получать сведения об аннулировании вида на жительство из единого федерального регистра сведений о населении, после чего выплата страховой и накопительной пенсии иностранцам будет прекращена.
4 января 1973 года Минторг СССР выпустил первый в году приказ, утверждающий сборник рецептур для школьных и производственных столовых. В числе рецептов и заливная рыба — та самая, которую пыталась готовить героиня фильма «Ирония судьбы» Надя.
В Петербурге из 25 тыс. доз вакцины от коронавируса оказались востребованы лишь 5 тысяч. Оставшиеся 20 тыс. доз до сих пор стоят на складе — желающих привиться нет, заявил вице-губернатор Евгений Елин.
Постоянные зрители шоу «Кривое зеркало» заметили, что артист Карен Аванесян ещё в докарантинные времена стал гораздо реже появляться на сцене и телевидении. В соцсетях по этому поводу началось бурное обсуждение, появились различные версии, в том числе касающиеся и здоровья артиста.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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