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Лодки столкнулись, люди тонут. На помощь пришел полицейский!

По инф. Российской газеты   
24 Ноября 2020 г.
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Полицейский из Междуреченского района Вологодской области спас тонущих в ледяной реке людей, в том числе маленького ребенка и двух девушек. Он всех втащил в свою лодку и вызвал скорую помощь.

Вологодский полицейский вытащил из воды тонущих подростков

Все произошло уже ближе к девяти часам вечера. Помощнику участкового уполномоченного отделения полиции Артему Доносу позвонила жительница деревни Малая Сторона. Она сообщила, что на реке Сухоне столкнулись две лодки, в которых были люди. Они тонут.

Полицейский побежал к реке и услышал крики о помощи. Он на своей лодке в темноте поплыл на голоса. Вытащил из воды двух 17-летних девушек и женщину. Поспешивший на помощь местный житель, вместе с Артемом Доносом помогли забраться в лодку еще троих тонувшим. А столкнувшиеся лодки пошли ко дну.

Никто не пострадал благодаря грамотным действиям сотрудника полиции. Мама спасенной четырехлетней девочки написала благодарность помощнику участкового. Она отметила, что молодой мужчина, рискуя своей жизнью, вытащил из воды всех.

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