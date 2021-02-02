Лия Ахеджакова о протестных митингах: «Власть боится потерять власть»

Власти РФ испуганы и пытаются запугать участников акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального, заявила российская актриса Лия Ахеджакова.

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В эфире одного из телеканалов Ахеджакова заявила, что в Петербурге якобы «какой-то из «космонавтов» настолько озверел, что бил табельным оружием по лицу протестующих». «Это уже какая-то психопатия», — добавила актриса и предположила, что власти «боятся своих людей, жителей городов», а люди «перестали бояться».

— Ярость силовиков переходит в страшную шизофрению, — продолжила Ахеджакова. — Власть боится потерять власть.

Кроме того, актриса отметила, что «выходят интеллигентные люди без какой-либо агрессии, а против них несутся какие-то бронемашины, какие-то танки».

— Сила этого жуткого сатанизма приближается к белорусским силовикам, это показательно, — подчеркнула она.

По инф. rosbalt.ru

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