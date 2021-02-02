ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Новый виток скандала: Навальный бросает президенту Путину шокирующее обвинение
2021-01-20-01-56-47
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального  — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Годовые зарплаты Миллера и Грефа — суммы, которые страшно даже представить
2021-01-13-01-16-57
Журналистам удалось узнать, сколько зарабатывают главы «Газпрома» и «Сбербанка».
Стало известно о завещании создателя «Ералаша» Бориса Грачевского
2021-01-15-13-23-31
Создатель и худрук «Ералаша» Борис Грачевский, скончавшийся 14 января от коронавируса на 72-м году жизни, оставил всё нажитое своей последней молодой жене и маленькому...
Размер платы ЖКХ за «дворец Путина» в Геленджике удивил экспертов
2021-01-28-01-22-46
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Сын Никаса Сафронова сделал прививку от коронавируса, но она ему не помогла
2021-01-09-17-39-28
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин рассказал о последствиях прививки от COVID-19.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Лия Ахеджакова о протестных митингах: «Власть боится потерять власть»
По инф. rosbalt.ru   
02 Февраля 2021 г.
Изменить размер шрифта

Власти РФ испуганы и пытаются запугать участников акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального, заявила российская актриса Лия Ахеджакова.

Лия Ахеджакова о протестных митингах: «Власть боится потерять власть»


В эфире одного из телеканалов Ахеджакова заявила, что в Петербурге якобы «какой-то из «космонавтов» настолько озверел, что бил табельным оружием по лицу протестующих». «Это уже какая-то психопатия», — добавила актриса и предположила, что власти «боятся своих людей, жителей городов», а люди «перестали бояться».

— Ярость силовиков переходит в страшную шизофрению, — продолжила Ахеджакова. — Власть боится потерять власть.

Кроме того, актриса отметила, что «выходят интеллигентные люди без какой-либо агрессии, а против них несутся какие-то бронемашины, какие-то танки».

— Сила этого жуткого сатанизма приближается к белорусским силовикам, это показательно, — подчеркнула она.

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 