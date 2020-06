«Ливерпуль» впервые за 30 лет стал чемпионом Англии

Футбольный клуб «Ливерпуль» впервые за 30 лет выиграл чемпионат Англии. Это произошло после того, как «Манчестер Сити» проиграл в матче с «Челси» со счетом 1:2.

После этого «Манчестер Сити», занимающий второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, потерял возможность обойти «Ливерпуль», который опережает «Сити» на 23 очка в то время как до конца чемпионата осталось семь туров. Таким образом, клуб из Манчестера даже теоретически уже не сможет выйти на первое место.

Последний раз «Ливерпуль» становился чемпионом Англии в 1990 году, за два года до учреждения Премьер-лиги. Всего «Ливерпуль» выигрывал чемпионат Англии 19 раз. По числу титулов в национальном чемпионате он уступает только «Манчестер Юнайтед», на счету которого 20 побед.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп стал первым немецким тренером, который выиграл чемпионат Англии.

Just now in Alta, Norway: Huge mudslide dragging several houses into the sea. pic.twitter.com/xR4t5zLI7m