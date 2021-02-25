ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Размер платы ЖКХ за «дворец Путина» в Геленджике удивил экспертов
2021-01-28-01-22-46
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Последняя любовь Жанны Фриске
2021-01-27-13-29-02
Долгое время счастливая семья оставалась для Жанны Фриске несбыточной мечтой. В 37 лет она наконец-то исполнилась, певица встретила любимого человека – Дмитрия Шепелева. Но стал ли телеведущий тем долгожданным...
К нам недавно на село залетало НЛО: что случилось в Воронеже больше 30 лет назад?
2021-01-29-05-04-37
Про НЛО знают все, но, кажется, что никто их не видел. По крайней мере, явных доказательств пока у общества не было. Но случай, который произошел в Воронеже в 1989 году, все-таки порождает сомнение: может «тарелочки-то» и существуют? Ведь тогда название города оказалось в заголовках мировой прессы,...
«Судьбы звезд очень трагические. Я бы не хотела иметь такую же…»: первая и последняя роль Татьяны Кузьминой
2021-01-29-01-57-11
Всего одна роль сделала Татьяну Кузьмину знаменитой. Пусть даже зрители видели Гюльчатай в основном под покрывалом – это не помешало молодой актрисе прославиться на всю...
«Если он говорит ей «спать», «пить» или «гулять», то она будет это делать»: сын Легкоступовой рассказал о жестоком нраве её мужа
2021-02-01-02-53-12
Сын Валентины Легкоступовой долгое время хранил молчание после смерти своей матери. Вот прошло полгода, и он наконец-то решил рассказать о неприятном инциденте с мужем...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Людям без гражданства будут давать удостоверения личности на 10 лет
По инф. Парламентской газеты   
25 Февраля 2021 г.
Изменить размер шрифта

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому лицам без гражданства, находящимся на территории РФ, дадут временные удостоверения личности сроком на десять лет.

  • Согласно закону, временное удостоверение будет аннулировано, если человек получит иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране — он должен будет покинуть Россию в течение 15 дней. Человеку могут аннулировать или не выдать удостоверение, если будет установлен факт сообщения ложных сведений или предоставления ложных документов.

Документом предусмотрена и постановка на учёт по месту пребывания лиц без гражданства, имеющих временное удостоверение, по истечении семи рабочих дней с даты получения данного документа.

В настоящее время в стране живут около пяти тысяч лиц без гражданства и без документов, удостоверяющих личность — это люди, освобождённые из мест лишения свободы, имеющие непогашенную судимость, и граждане, в отношении которых власть вынесла решения о нежелательности их пребывания в России. Их нельзя депортировать, так как у них нет гражданства другой страны.

В частности, речь идёт о людях, которые до 1991 года были гражданами СССР, приехали жить в Россию из бывших советских республик после 1 ноября 2002 года, но не приобрели гражданства.

Также по теме:

По инф. Парламентской газеты

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 