Людям без гражданства будут давать удостоверения личности на 10 лет

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому лицам без гражданства, находящимся на территории РФ, дадут временные удостоверения личности сроком на десять лет.

Согласно закону, временное удостоверение будет аннулировано, если человек получит иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране — он должен будет покинуть Россию в течение 15 дней. Человеку могут аннулировать или не выдать удостоверение, если будет установлен факт сообщения ложных сведений или предоставления ложных документов.

Документом предусмотрена и постановка на учёт по месту пребывания лиц без гражданства, имеющих временное удостоверение, по истечении семи рабочих дней с даты получения данного документа.

В настоящее время в стране живут около пяти тысяч лиц без гражданства и без документов, удостоверяющих личность — это люди, освобождённые из мест лишения свободы, имеющие непогашенную судимость, и граждане, в отношении которых власть вынесла решения о нежелательности их пребывания в России. Их нельзя депортировать, так как у них нет гражданства другой страны.

В частности, речь идёт о людях, которые до 1991 года были гражданами СССР, приехали жить в Россию из бывших советских республик после 1 ноября 2002 года, но не приобрели гражданства.

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По инф. Парламентской газеты

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