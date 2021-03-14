Любовь Успенская рассказала о своей чудо-диете

Королева шансона Любовь Успенская не перестает удивлять. В свои 67 лет артистка выглядит на 30 лет моложе. Кажется, такой стройной и подтянутой она не была даже в молодости. Как оказалось, секрет – в специальном питании.

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Последние фотографии Успенской поражают воображение: стройная, подтянутая, сексуальная. «Похудела донельзя», – пишут ей фанаты. И своим внешним видом звезда гордится.

– Только не подумайте, что я истязаю себя диетами, – говорит Любовь Залмановна. – Ем много, но часто и маленькими порциями.

Артистка признается: она исключила из рациона все жирное и вредное. В ресторанах старается не питаться: предпочитает домашнюю еду.

– По утрам у меня обязательно блинчики с творогом, – делится артистка. – Днем позволяю себе салаты, в том числе и с курицей. Сейчас еду на съемку, взяла с собой кусочки курочки и нарезанное авокадо. Когда приеду домой, будет ужин. У меня, как правило, по вечерам – яичница из перепелиных яиц. Они полезные и мне нравятся. Вот и вся моя диета.

А вот к спорту звезда равнодушна. Раньше Успенская активно занималась йогой, но сейчас от занятий отказалась.

– Спортом я бы, может, и хотела заниматься, но мне некогда, – говорит артистка. – Совершенно нет времени. Гуляем, работаем… Концертов у меня много. Люди хотят меня видеть, слышать мой голос. Я не должна отказываться от работы. Мы и так долгое время сидели без концертов. Так что я должна держать себя в форме.

По инф. Sobesednik.ru

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