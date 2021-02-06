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Ликвидирован лагерь экоактивистов в Шиесе
По инф. rosbalt.ru   
06 Февраля 2021 г.
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Власти Архангельской области отчитались об уничтожении лагеря активистов на станции Шиес. Поморцы дежурили там, чтобы противостоять постройке мусорного полигона.

Власти уничтожили лагерь экоактивистов на Шиесе

«Все несанкционированные постройки, обнаруженные на территории полигона, были собраны подрядными организациями, ведущими работы по рекультивации, и направлены на ответственное хранение в Яренск», — сообщили в администрации региона.

Сами активисты рассказали, что накануне утром на станцию Шиес приехали 11 полицейских патрулей и сотрудники регионального министерства природных ресурсов.

По данным «Комитета защиты Вычегды», в настоящее время палаточный лагерь активистов, возникший в марте 2019 года на спорном участке площадью 15 гектаров, полностью демонтирован.

По информации ОВД-Инфо, полицейские задержали экоактивистов Андрея Банщика и Евгения, фамилия которого неизвестна. Их отвезли в Яренск на допрос. По какому делу — неизвестно. Позднее задержанных отпустили.

Зампред правительства Архангельской области Евгений Автушенко, сообщил: лагерь уничтожен, чтобы не были сорваны сроки рекультивации. «Есть разные способы следить за ходом рекультивации: можно делать это с помощью камер, установленных „Технопарком“, прямая трансляция ведется на их сайте, можно наблюдать и с периметра территории, уйдя с участка, на котором должны делать планировку для последующей засыпки грунта и высадки материала», — сказал он.

По инф. rosbalt.ru

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