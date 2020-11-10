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Лидия Федосеева-Шукшина разводится с Бари Алибасовым
|По инф. rosbalt.ru
|10 Ноября 2020 г.
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Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина подала на развод с создателем группы «На-На» Бари Алибасовым. Об этом сообщил СМИ пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин.
По словам Горжанкина, эта новость для Бари Каримовича стала неожиданностью. Уточняется, что актриса решила расторгнуть брак с Алибасовым из-за его фотографий с новой помощницей (по другим данным — с массажисткой).
Напомним, ранее на развод подавал сам Бари Алибасов, но позднее передумал.
Федосеева-Шукшина и Алибасов поженились осенью ноябре 2018 года. А совсем недавно в суде закончился их спор из-за квартиры актрисы в «новой Москве».
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