Лидия Федосеева-Шукшина разводится с Бари Алибасовым

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина подала на развод с создателем группы «На-На» Бари Алибасовым. Об этом сообщил СМИ пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин.

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По словам Горжанкина, эта новость для Бари Каримовича стала неожиданностью. Уточняется, что актриса решила расторгнуть брак с Алибасовым из-за его фотографий с новой помощницей (по другим данным — с массажисткой).

Напомним, ранее на развод подавал сам Бари Алибасов, но позднее передумал.

Федосеева-Шукшина и Алибасов поженились осенью ноябре 2018 года. А совсем недавно в суде закончился их спор из-за квартиры актрисы в «новой Москве».

По инф. rosbalt.ru

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