Лидия Федосеева-Шукшина обратилась в следственный комитет, чтобы вернуть себе квартиру

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку после обращения актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая заявила о возможных махинациях с ее недвижимостью. Об этом сообщается на сайте СК.

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— В своем обращении народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина указывает на совершение мошеннических действий ее мужем и его помощником Сергеем Моцарем при проведении сделки с ее квартирой. В результате этого артистка утратила право собственности на недвижимое имущество, которое перешло к другому лицу, — сказано в сообщении.

Глава ведомства указал на необходимость тщательного исследования всех обстоятельств произошедшего. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

По инф. rosbalt.ru

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