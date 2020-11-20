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Лидия Федосеева-Шукшина обратилась в следственный комитет, чтобы вернуть себе квартиру
|По инф. rosbalt.ru
|20 Ноября 2020 г.
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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку после обращения актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая заявила о возможных махинациях с ее недвижимостью. Об этом сообщается на сайте СК.
— В своем обращении народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина указывает на совершение мошеннических действий ее мужем и его помощником Сергеем Моцарем при проведении сделки с ее квартирой. В результате этого артистка утратила право собственности на недвижимое имущество, которое перешло к другому лицу, — сказано в сообщении.
Глава ведомства указал на необходимость тщательного исследования всех обстоятельств произошедшего. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
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