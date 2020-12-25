Леонид Ярмольник рассказал, почему артистов иногда сравнивают с проститутками

Актер театра и кино, телеведущий Леонид Ярмольник порассуждал на тему о положении артистов. По его словам, людям его профессии часто приходится отбрасывать свои амбиции ради заработка, из-за чего их иногда называют проститутками.

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— Если говорить об артистах, то их иногда называют проститутками, потому что они подлаживаются под клиента и не брезгуют ничем, — сказал Ярмольник в интервью RTVI.

— У нас говорят проще — «будет день, будет пища», — добавил 66-летний актер, пояснив, что артисты вынуждены «подстраиваться» под ту «пищу», которую им сегодня дают.

Ярмольник отметил, что при избирательном подходе к предложениям в работе актер рискует столкнуться с тем, что его просто перестанут звать на съемки.

По инф. rosbalt.ru

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