Ленин ожил! Правда, с помощью нейросети

В Сети заработал сервис Deep Nostalgia. Он с помощью искусственного интеллекта позволяет «оживить» практически любое фото — оно начинает поворачиваться и двигать глазами, бровями и ртом. Хотите посмотреть на «живое» фото Владимира Ильича — пожалуйста!

Сервис MyHeritage, занимающийся анализом ДНК и построением генеалогического древа, создал нейросеть Deep Nostalgia. Она превращает черно-белые снимки в цветные, улучшает их качество и (самое интересное!) оживляет. То есть добавляет человеку на фотографии мимику, а глаза и голова начинают двигаться.

Заметим, что ранее нейросеть позволила создать фотопортреты Калигулы, Нерона и других римских императоров, а также смоделировала «настоящие» лица Софии Ротару и Аллы Пугачёвой.

Показываем лучшие образцы последнего — ожившие изображения исторических личностей.

None other than Nicola Tesla #DeepNostalgia pic.twitter.com/ULdD1madEU