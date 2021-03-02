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Ленин ожил! Правда, с помощью нейросети
|По инф. rosbalt.ru
|02 Марта 2021 г.
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В Сети заработал сервис Deep Nostalgia. Он с помощью искусственного интеллекта позволяет «оживить» практически любое фото — оно начинает поворачиваться и двигать глазами, бровями и ртом. Хотите посмотреть на «живое» фото Владимира Ильича — пожалуйста!
Сервис MyHeritage, занимающийся анализом ДНК и построением генеалогического древа, создал нейросеть Deep Nostalgia. Она превращает черно-белые снимки в цветные, улучшает их качество и (самое интересное!) оживляет. То есть добавляет человеку на фотографии мимику, а глаза и голова начинают двигаться.
Заметим, что ранее нейросеть позволила создать фотопортреты Калигулы, Нерона и других римских императоров, а также смоделировала «настоящие» лица Софии Ротару и Аллы Пугачёвой.
Показываем лучшие образцы последнего — ожившие изображения исторических личностей.
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