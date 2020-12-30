Лайма Вайкуле поздравила подписчиков… а они не узнали её в новом образе

Российская и латвийская певица Лайма Вайкуле поздравила своих подписчиков с наступающим Новым годом и опубликовала небольшое видеообращение в своем Instagram.

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66-летняя звезда эстрады запечатлела себя у новогодней елки в очках, с короткой стрижкой и необычной для себя укладкой.

Новый облик артистки вызвал недоумение у некоторых ее поклонников — подписчики признались, что попросту не узнали Вайкуле.

Фанаты певицы так прокомментировали ее ролик: «Не узнать», «Ага, только по голосу», «Пока звук не включила, думала, что это Пугачева», «Ой, думала Аллегрова».

По инф. rosbalt.ru

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