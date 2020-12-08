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Лариса Голубкина попала в больницу. Не ковид – перелом!
|По инф. rosbalt.ru
|08 Декабря 2020 г.
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Актриса Лариса Голубкина оказалась на больничной койке. Сообщается, что артистка обратилась к медикам после того, как получила травму.
По данным СМИ, вдова Андрея Миронова попала в больницу со сломанной ногой. «Упала, сломала ногу», – рассказала журналистам сама 79-летняя Голубкина.
Ранее артистка заявляла, что в Германии ее должны были прооперировать, но хирургическое вмешательство отложили до весны.
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