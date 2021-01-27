Лариса Долина оскорбила первого мужа Юлии Началовой

Знаменитая певица Лариса Долина дружила с Юлией Началовой, которая совсем юной вышла замуж на артиста Дмитрия Ланского. Но прожили молодые супруги лишь три года и развелись в 2004 году из-за измены Ланского.

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Лариса Долина заметила тогда, как Юля сразу резко повзрослела лет на 20. Началова раскрыла ей, что застала мужа с другой женщиной.

Знакомые певицы Юлии Началовой говорят, что она очень любила первого мужа и старалась нравиться ему. Девушка представляла, что они с мужем будут такой красивой парой, как Виктория и Дэвид Бекхэм.

А вот Дмитрий ругал супругу за вес, называл жирной. Юлия переживала, пыталась похудеть. И похудела так, что остались одни огромные глаза на лице и появился диагноз «анорексия».

Родные Началовой считают, что после такого экстремального похудения она получила серьезное заболевание - подагру.

Лариса Долина сейчас, после смерти Юли, призналась, что ей всегда не нравился Ланской, но сказать тогда девушке ничего не могла. По мнению знаменитой певицы, влюбленные женщины становятся слепыми и глухими, ничего вокруг не замечают, что-то говорить им смысла нет. Долина же до сих пор считает, что Ланской просто «ничтожество».

После смерти Юлии Началовой он опровергает свою измену ей и настоятельные призывы похудеть, которые могли бы привести его супругу к тяжелой болезни.

По инф. argumenti.ru

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