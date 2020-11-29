ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Как Наталья Дрожжина и Михаил Цивин построили «бизнес» на пожилых актёрах
2020-11-04-13-49-38
Тема скандалов вокруг наследства звёзд, кажется, неиссякаемая. Очередной такой разразился спустя несколько лет после смерти актёра Алексея Баталова, чья вдова оказалась жертвой хитрых...
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?
2020-11-17-05-30-57
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Сериал «Перевал Дятлова» обернулся скандалом: недовольны семьи погибших
2020-11-17-12-05-03
Сестра Игоря Дятлова и родные других погибших на севере Свердловской области в 1959 году готовят иск в суд к авторам сериала о трагедии.
Собчак и Богомолов могут скоро развестись?..
2020-11-01-08-52-47
Популярная телеведущая, политик, общественный деятель Ксения Собчак в 2019 году вышла замуж за режиссёра Константина Богомолова. Церемония бракосочетания была организована самой Собчак, поэтому неудивительно, что свадьба состоялась в пятницу 13-го числа, а жених и невеста в ЗАГС приехали на настоящем...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Курьез да и только: Гадалка предложила полицейским взятку за «отпущение грехов»
По инф. Российской газеты   
29 Ноября 2020 г.
Изменить размер шрифта

В Севастополе задержали мошенницу, которая снимала порчу и сглаз с пенсионеров, а когда попалась в руки полицейских, попыталась откупиться за 150 тысяч рублей.

Курьез да и только: Гадалка предложила полицейским взятку за «отпущение грехов»

Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по РК и Севастополю.

Жительница Волгограда промышляла снятием порчи в Севастополе и Республике Крым, обманывая пожилых людей. В полиции на нее имелась ориентировка. Патрульные заметили ее в Севастополе возле остановки общественного транспорта «Улица Генерала Лебедя».

Полицейские попросили женщину сесть в служебный автомобиль и проехать в райотдел для проверки личности. По дороге она предложила стражам порядка взятку за «отпущение грехов».

Патрульным она пообещала заплатить 150 тысяч рублей, а 37 тысяч рублей тут же положила в карман автомобильного сидения. В сумке у задержанной обнаружили еще 220 тысяч рублей.

Женщине предъявлено обвинение во взяточничестве по части 3 статьи 291 УК РФ. Сейчас ее проверяют на причастность к другим преступлениям. На время следствия суд отправил ее под стражу.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 