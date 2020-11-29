Курьез да и только: Гадалка предложила полицейским взятку за «отпущение грехов»

В Севастополе задержали мошенницу, которая снимала порчу и сглаз с пенсионеров, а когда попалась в руки полицейских, попыталась откупиться за 150 тысяч рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по РК и Севастополю.

Жительница Волгограда промышляла снятием порчи в Севастополе и Республике Крым, обманывая пожилых людей. В полиции на нее имелась ориентировка. Патрульные заметили ее в Севастополе возле остановки общественного транспорта «Улица Генерала Лебедя».

Полицейские попросили женщину сесть в служебный автомобиль и проехать в райотдел для проверки личности. По дороге она предложила стражам порядка взятку за «отпущение грехов».

Патрульным она пообещала заплатить 150 тысяч рублей, а 37 тысяч рублей тут же положила в карман автомобильного сидения. В сумке у задержанной обнаружили еще 220 тысяч рублей.

Женщине предъявлено обвинение во взяточничестве по части 3 статьи 291 УК РФ. Сейчас ее проверяют на причастность к другим преступлениям. На время следствия суд отправил ее под стражу.

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