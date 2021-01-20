Кто решил заработать на болезни Бари Алибасова?

Писательница и бизнесвумен Лена Ленина дозвонилась до оказавшегося на днях в центре внимания СМИ продюсера Бари Алибасова и узнала всю правду о его состоянии.

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По ее словам, создателю группы «На-На» поставили неутешительный диагноз. В своем Instagram Ленина рассказала, что у Алибасова выявили «активную стадию деменции и почти полную потерю кратковременной памяти». «Оказалось, что у него беда», — добавила Ленина, посетовав, что у Алибасова при этом большие проблемы с его окружением — все пытаются на нем заработать.

Писательница «прошлась» по бывшему пиарщику Алибасова, который, по ее выражению, поводил уже почти ничего не помнящего старика, как медведя на ярмарке, по различным шоу и заработал на этом, а потом перешел в другой лагерь.

— А там свой медведь на веревочке, мало что понимающий. Точнее медведица. Подписала Лидия Николаевна все права своим представительницам — адвокатессе и одной из дочерей, а те и рады пиариться по эфирам, — негодует писательница.

По инф. rosbalt.ru

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