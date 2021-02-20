Кто и как должен убирать сосульки с балконов: Послушаем эксперта

Сосульки и наледь, которые образовались на балконе квартиры и могут рухнуть вниз — это зона ответственности собственника. Однако обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан должна управляющая компания. Но для уборки сосулек жильцу придется начать с коммунальщиками бюрократические игры.

Неоднозначную ситуацию с зимними «украшениями» домов разъяснила эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.

По ее словам, управляющая компания (УК), товарищество собственников жилья, жилищный кооператив отвечают лишь за содержание общедомового имущества, то есть, к примеру, за общие балконы на лестницах. С них коммунальщики обязаны убирать сосульки и сугробы, хотя в разных регионах могут быть разные нормативы.

Что же до квартирных балконов — то они к общедомовому имуществу не относятся, и ответственность за их содержание лежит прежде всего на самих собственниках. Но УК должна обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан и их имущества «предупредительными мерами».

Что имеется в виду: собственник квартиры должен написать заявление в УК о том, что на его балконе выросли опасные для прохожих сосульки и попросить их убрать. Если никакой реакции не было — то можно жаловаться в жилинспекцию. Своими силами чистить балкон от сосулек не стоит, предупреждает эксперт. Процедура требует ряда мер, таких как ограждение тротуара, вывешивание предупреждений, по возможности — выставление дежурных, которые будут предостерегать прохожих. Если собственник все же решил убрать сосульки сам и что-то повредил (или нанес травмы соседям и прохожим) — то ему придется возмещать материальный ущерб или даже разбираться с заведенным на него уголовным делом.

При этом, признала Анисимова, УК может отказаться счищать снег с балкона, если, например, собственник самостоятельно поставил над ним козырек. Тогда, советует она, следует привлечь к уборке сторонних специалистов и узаконить конструкцию. Так же надо поступать и в случае, если снег и сосульки свисают с внешнего блока кондиционера.

Если снег и лед, упавшие с балкона или кондиционера, причинили кому-то ущерб, то отвечать в суде будет собственник помещения. Но если он до этого направил в УК заявление на очистку, то ответственность будет солидарная. Именно поэтому, советует эксперт, в УК лучше обращаться именно письменно: заявление в двух экземплярах, одно остается у коммунальщиков, второе собственник должен оставить себе обязательно с пометкой о принятии в УК.

Неправильная парковка автомобиля около дома не снимает ответственности с собственника балкона, если на машину рухнула сосулька. Даже если будет составлен акт о неправильной парковке, это не имеет отношения к ситуации.

Анисимова уточнила, что за нарушение правил содержания жилых домов предусмотрены штрафы для должностных лиц (4-5 тыс. рублей) и организаций (40-50 тыс.). Для жителей штрафов нет, но взысканные с них через суд суммы ущерба при ЧП могут быть куда больше штрафов.

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По инф. rosbalt.ru

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