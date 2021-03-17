Ксения Собчак в ресторан с маньяком не ходила, хотя ей «сам бог велел»

Телеведущая Ксения Собчак гневно опровергла информацию о своей встрече в ресторане с Виктором Моховым, известным как «скопинский маньяк». По ее словам, СМИ приняли за известного преступника следователя Плоткина.

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Ряд СМИ ранее опубликовали сообщения о том, что Собчак якобы сводила маньяка в ресторан «Сахар» в Скопине Рязанской области.

— Никогда ни с каким маньяком в ресторане я не была, хотя тяпнуть шардонешечку в такой компании мне, казалось бы, сам бог велел, — прокомментировала Собчак в своем телеграм-канале «Кровавая барыня».

По ее словам, она действительно была в ресторане «Сахар», но со следователем, который «даже приблизительно по телосложению не похож на маньяка». Журналистка также приложила сравнительное фото обоих мужчин.

По инф. rosbalt.ru

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