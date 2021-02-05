Ксения Собчак уже заработала миллиард и «не может остановиться»

В интервью на YouTube-канале финансиста Дмитрия Толстякова звезда рассказала об отношении к деньгам. Она призналась, что на данный момент заработала порядка 1 млрд рублей и теперь не может остановиться – «работает еще больше».

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Для Ксении деньги в настоящее время являются инструментом построения масштабного бизнеса. Основным источником дохода стала реклама в Сети.

Все сбережения она хранит только в зарубежной валюте. В долг Ксения Собчак не дает из принципа, даже друзьям, потому что, по ее словам, «это всегда портит отношения».

По инф. argumenti.ru

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