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Ксения Собчак уже заработала миллиард и «не может остановиться»
|По инф. argumenti.ru
|05 Февраля 2021 г.
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В интервью на YouTube-канале финансиста Дмитрия Толстякова звезда рассказала об отношении к деньгам. Она призналась, что на данный момент заработала порядка 1 млрд рублей и теперь не может остановиться – «работает еще больше».
Для Ксении деньги в настоящее время являются инструментом построения масштабного бизнеса. Основным источником дохода стала реклама в Сети.
Все сбережения она хранит только в зарубежной валюте. В долг Ксения Собчак не дает из принципа, даже друзьям, потому что, по ее словам, «это всегда портит отношения».
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