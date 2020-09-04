Ксения Собчак поведала, почему развелась с Максимом Виторганом

Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
Пособие по уходу за инвалидом в размере 10 тысяч рублей могут начать выплачивать, несмотря на то, что государство не располагает такими средствами. Законопроект был внесен в Государственную думу на утверждение представителями...
Журналистка вспомнила предыдущий брак и призналась актрисе Агате Муцениеце на Youtube-шоу «Честный развод», что у них с Виторганом «была большая любовь и расстаться было сложно». Собчак рассказала, что у них с Виторганом были разные взгляды.
— Ты хочешь проводить время в гостях у друзей, а ему они не нравятся. Мне интересно с ними общаться. А ему скучно. Он любит песни под гитару, шашлыки, вспоминать случаи, анекдоты, — сказала Собчак, добавив, что сначала ей нравилось, что они с Виторганом разные. Но потом, как припомнила журналистка, «пропасть начала шириться».
На «Первом канале» стартует третий сезон телешоу «Голос. 60+». В жюри конкурса на этот раз приглашены Елена Ваенга, Гарик Сукачев, Лев Лещенко и Тамара Гвердцители. Они же стали наставниками тех, кого выбрали к себе в команды. Тамара Гвердцители поделилась своими впечатлениями от этой работы.
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, хотел бы, чтобы его дело рассматривал суд присяжных, если оно дойдет до суда. Такое заявление ТАСС сделал один из адвокатов Борис Кожемякин.
В Ингушетии Магасский районный суд обязал МВД России выплатить 2,5 млн рублей компенсации морального вреда родным Магомеда Долиева, погибшего от пыток в Центре «Э», пишет «Медиазона» со ссылкой на адвоката Андрея Сабинина.
Аренда недвижимости в Турции является отличной альтернативой проживанию в отеле и делает отдых более комфортным. Она подходит и для путешествия с пляжным отдыхом, и для уик-энда, и для долгой командировки за границей. Profit Real Estate - фирма, которая работает на рынке турецкой недвижимости и предлагает каждому желающему помощь в аренде жилых и иных помещений в этой стране.
Прошёл почти год с момента, когда все узнали о тяжелом заболевании известной актрисы Анастасии Заворотнюк. За это время было очень много различных слухов - от самых трагических до заявлений о якобы выздоровления звёзды.
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