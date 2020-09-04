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Ксения Собчак поведала, почему развелась с Максимом Виторганом
По инф. rosbalt.ru   
04 Сентября 2020 г.
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Телеведущая Ксения Собчак раскрыла причину расставания с актером Максимом Виторганом.

Ксения Собчак поведала, почему развелась с Максимом Виторганом


Журналистка вспомнила предыдущий брак и призналась актрисе Агате Муцениеце на Youtube-шоу «Честный развод», что у них с Виторганом «была большая любовь и расстаться было сложно». Собчак рассказала, что у них с Виторганом были разные взгляды.

— Ты хочешь проводить время в гостях у друзей, а ему они не нравятся. Мне интересно с ними общаться. А ему скучно. Он любит песни под гитару, шашлыки, вспоминать случаи, анекдоты, — сказала Собчак, добавив, что сначала ей нравилось, что они с Виторганом разные. Но потом, как припомнила журналистка, «пропасть начала шириться».

Напомним, Собчак и Виторган оформили развод в 2019 году. В браке у них родился сын Платон. В настоящее время Собчак замужем за театральным режиссером Константином Богомоловым.

По инф. rosbalt.ru

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