ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Гороскоп на 2021 год
-2021-
11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Кому из знаков зодиака больше всего повезет в год Быка?
2021-01-02-14-01-37
Новый год сложится удачно для людей, которые умеют удерживать имеющиеся ресурсы и не боятся перемен во внешнем мире, рассказала астролог Ксения Шахова.
Годовые зарплаты Миллера и Грефа — суммы, которые страшно даже представить
2021-01-13-01-16-57
Журналистам удалось узнать, сколько зарабатывают главы «Газпрома» и «Сбербанка».
Сын Никаса Сафронова сделал прививку от коронавируса, но она ему не помогла
2021-01-09-17-39-28
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин рассказал о последствиях прививки от COVID-19.
«Настоящее» фото Валерия Леонтьева ужаснуло поклонников артиста
2020-12-24-07-58-39
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Ксения Собчак оскорбила людей без антител к COVID-19. Что на это скажет прокуратура?
Владимир Сахмеев, Sobesednik.ru   
19 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

Телеведущая Ксения Собчак выложила в Instagram претензию, поступившую на нее в прокуратуру из-за песни, посвященной итогам 2020 года. Ролик был выложен на YouTube-канале Ксении под названием «Кровавый мюзикл по мотивам главных новостей года».

Ксения Собчак оскорбила людей без антител к COVID-19. Что на это скажет прокуратура?


Медиа-персону упрекают в разжигании розни между людьми по признаку здоровья. По мнению доносчика, Собчак разжигает ненависть по отношению к людям без антител к коронавирусу.

— В видеоклипе демонстрируются сцены насилия, в том числе взаимные убийства людей. Слова песни, исполняемой Собчак, включает текст, который является призывом к демонстрации ненависти и неприятия группам лиц, объединенных общим признаком — отсутствием так называемых антител, — обличают телеведущую в обращении.

Отмечается, что в ролике, который был опубликован на YouTube 27 декабря, явно противопоставляются социальные группы с использованием слова «мы» и «наши». Негативных персонажей при этом называют «гнидами», «глистами» и «швалью». Те же, у кого антитела есть, именуются «элитой».

В отношении Ксении Собчак требуют провести проверку по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства.

Сама звезда на кляузу отреагировала с иронией: «Обожаю такие письма счастья». Других деталей о ситуации она не излагала.

По инф. Sobesednik.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 