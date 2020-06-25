Ксения Собчак лишилась рекламных денег из-за высказываний в интернете

Телеведущая Ксения Собчак лишилась рекламного контракта из-за подозрений в расизме. Немецкая автомобильная компания Audi, лицом которой она была, разорвала договор с Собчак после поста в Инстаграме.

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На своей странице в соцсети ведущая подвергла критике акции в поддержку движения Black Lives Matter, начавшиеся в США после резонансной гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе в конце мая.

Представитель Audi заявил, что компания не приемлет поведение ведущей, так как отвергает расизм и дискриминацию.

До этого Собчак сотрудничала с Audi 8 лет и являлась рекламным лицом немецкого бренда в России.

По инф. rosbalt.ru

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