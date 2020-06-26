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Ксения Собчак лежит в больнице с переломом носа и сотрясением
|По инф. rosbalt.ru
|26 Июня 2020 г.
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Телеведущая Ксения Собчак перенесла операцию. Об этом она сообщила в своем Инстаграме, выложив небольшое видео из больничной палаты.
Собчак засняла себя с пластырем на носу. По её словам, она неудачно упала и сломала нос. В результате ведущей потребовалась помощь медиков, которые «провели сложнейшую операцию».
— У меня перелом носа, сотрясение и надо подлечиться, — написала Собчак, не уточнив деталей произошедшего с ней, но ответив, что такое «бывает».
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