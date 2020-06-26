Ксения Собчак лежит в больнице с переломом носа и сотрясением

Телеведущая Ксения Собчак перенесла операцию. Об этом она сообщила в своем Инстаграме, выложив небольшое видео из больничной палаты.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Собчак засняла себя с пластырем на носу. По её словам, она неудачно упала и сломала нос. В результате ведущей потребовалась помощь медиков, которые «провели сложнейшую операцию».

— У меня перелом носа, сотрясение и надо подлечиться, — написала Собчак, не уточнив деталей произошедшего с ней, но ответив, что такое «бывает».

По инф. rosbalt.ru

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...