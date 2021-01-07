Крымчанин поехал на рынок за тюльпанами и потерял 350 тысяч

55-летний житель Бахчисарая, потерявший на рынке Симферополя 350 тысяч рублей, стал героем рождественской сказки со счастливым концом.
Мужчина приехал на рынок в столицу Крыма, чтобы закупить луковицы тюльпанов. Крупную сумму - 350 тысяч рублей - он носил с собой в черном полиэтиленовом пакете. Так и не найдя нужного товара, бахчисараец засобирался домой и, садясь за руль автомобиля, зачем-то положил пакет с деньгами на крышу своей машины.
- Забыв о деньгах, он уехал с рынка, - рассказали в пресс-службе МВД. - Когда же он вспомнил о пропавшей сумме, то вернулся обратно, но пакета рядом с местом, где стояла машина, не обнаружил. Сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по Симферополю вошли в положение незадачливого "растеряши" и вскоре нашли и пакет с деньгами, и того, кто его подобрал.
Оказалось, что пакет с деньгами нашел сотрудник рынка - он отдал свою находку полицейским, а те после оформления необходимых документов вернули деньги отчаявшемуся бахчисарайцу. Мужчина поблагодарил сотрудников МВД за помощь.
- УМВД России по Симферополю советуем гражданам, которые нашли потерянные вещи - чужой кошелек или телефон - сообщать о находках в местные органы внутренних дел, а если есть возможность - дозвониться до самого собственника.
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