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Красноярскую школьницу полмесяца продержали в психдиспансере
По инф. rosbalt.ru   
09 Сентября 2020 г.
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В Красноярске выписали из психоневрологического диспансера 14-летнюю девочку, которую после обыска из-за подписки на деструктивный паблик «ВКонтакте» две недели продержали в ПНД.

Красноярскую школьницу спустя две недели выпустили из психдиспансера

Об этом сообщил адвокат международной правозащитной группы «Агора» Владимир Васин.

Он отметил, что школьнице после пережитого предстоит психологическая реабилитация.

Теперь защита намерена добиваться отмены решения суда о принудительной госпитализации девочки. Также адвокат будет продолжать защищать интересы семьи во время продолжающегося расследования СК.

24 августа в дом девочки и ее родителей ворвались сотрудники ФСБ и, сославшись на подписку школьницы на группу о «Колумбайне» во «ВКонтакте», перевернули вверх дном всю квартиру и под давлением убедили мать подписать согласие на добровольную госпитализацию дочери.

При этом в ФСБ заверяли, что девочку отпустят через три дня. Позднее мать написала отказ от добровольной госпитализации, но врачи школьницу не отпустили, а 28 августа психдиспансер подал в суд заявление о принудительной госпитализации девочки, и суд его удовлетворил.

Школьницу поместили в ПНД «на неопределенный срок». На мать девочки полиция хотела составить протокол по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Почему дети порой интересуются «колумбайнами»? Да просто они чувствуют себя неудачниками, не могут обсудить ситуацию с взрослыми, не находят понимания в коллективе. А чтобы этого не происходило, родителям нужно уметь разговаривать со своими детьми, видеть в них личности, стараться, чтобы мимо не проходили их большие и маленькие проблемы. Не обязательно всякий раз вмешиваться – что-то ребенок должен учиться решать и сам. Но важно не прокараулить ту тему, к которой подрастающий человек не сможет сам подступиться и тем более разрешить должным образом.

По инф. rosbalt.ru

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