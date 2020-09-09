Красноярскую школьницу полмесяца продержали в психдиспансере

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В Красноярске выписали из психоневрологического диспансера 14-летнюю девочку, которую после обыска из-за подписки на деструктивный паблик «ВКонтакте» две недели продержали в ПНД.
Об этом сообщил адвокат международной правозащитной группы «Агора» Владимир Васин.
Он отметил, что школьнице после пережитого предстоит психологическая реабилитация.
Теперь защита намерена добиваться отмены решения суда о принудительной госпитализации девочки. Также адвокат будет продолжать защищать интересы семьи во время продолжающегося расследования СК.
24 августа в дом девочки и ее родителей ворвались сотрудники ФСБ и, сославшись на подписку школьницы на группу о «Колумбайне» во «ВКонтакте», перевернули вверх дном всю квартиру и под давлением убедили мать подписать согласие на добровольную госпитализацию дочери.
При этом в ФСБ заверяли, что девочку отпустят через три дня. Позднее мать написала отказ от добровольной госпитализации, но врачи школьницу не отпустили, а 28 августа психдиспансер подал в суд заявление о принудительной госпитализации девочки, и суд его удовлетворил.
Школьницу поместили в ПНД «на неопределенный срок». На мать девочки полиция хотела составить протокол по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).
Почему дети порой интересуются «колумбайнами»? Да просто они чувствуют себя неудачниками, не могут обсудить ситуацию с взрослыми, не находят понимания в коллективе. А чтобы этого не происходило, родителям нужно уметь разговаривать со своими детьми, видеть в них личности, стараться, чтобы мимо не проходили их большие и маленькие проблемы. Не обязательно всякий раз вмешиваться – что-то ребенок должен учиться решать и сам. Но важно не прокараулить ту тему, к которой подрастающий человек не сможет сам подступиться и тем более разрешить должным образом.
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