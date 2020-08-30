Кошмарно: в уральском приюте детишек заставляют мыть полы с хлоркой

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В одном из приютов Екатеринбурга детей заставляют мыть полы с хлорными таблетками без перчаток. (Нет, никуда не годится такая дисциплина в детском приюте. Дети - это в первую очередь дети, и такой издевки над собой они точно не заслуживают. - прим. МГ.)
В соцсетях распространилась запись из приюта «Каравелла», где видно, как девочка лет 9-10 моет полы, растворяя в ведре хлорные таблетки. При этом ее руки не защищены от хлора перчатками, а дыхательные пути — маской.
Известно, что следователи СК РФ начали проверку.
О прецеденте сообщила Ольга Скворчевская — бабушка девятилетней девочки, которая год жила в этом приюте после того, как опека забрала ее из семьи. В итоге по решению суда ребенка вернули домой. После публикации видео с мытьем полов екатеринбурженка решила написать заявление. По словам женщины, внучка ей рассказывала, что в приюте это обычная практика.
«Она говорила, что у каждого была своя территория, работу принимали воспитатели. С одной стороны, нет ничего плохого в том, что дети сами следят за чистотой. Но, с другой стороны, зарплату за уборку получают воспитатели. А то, что при мытье они используют хлорные таблетки, — это ведь явно нарушение всех санитарных норм», — заметила Ольга Скворчевская.
Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков уже переговорил с детьми из приюта и по итогам направил письмо прокурору региона с просьбой разобраться в ситуации. Кроме того, он выслушал жалобы детей на одного из воспитателей, и обратил внимание прокуратуры на эти факты. «Есть необходимость посмотреть, насколько правильно один из воспитателей организовал свою работу», — заметил детский омбудсмен, не уточнив деталей.
А вот еще о том, как порой несладко приходится детишкам в приютах:
В одном из приютов Екатеринбурга детей заставляют мыть полы с хлорными таблетками без перчаток. (Нет, никуда не годится такая дисциплина в детском приюте. Дети - это в первую очередь дети, и такой издевки над собой они точно не заслуживают. - прим. МГ.)
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