Кошмарно: петербуржец пришел в аптеку за лекарствами от коронавируса и умер

Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
В Санкт-Петербурге 54-летний мужчина пришел в аптеку за лекарствами, выписанными ему для лечения коронавируса.
Пока провизор искала медикаменты, мужчина начал задыхаться. После он сел на корточки и упал на спину, ударившись головой об кафель.
На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что под мужчиной начала растекаться кровь. Сотрудники аптеки попытались оказать ему помощь. Провизор при этом вызывала скорую помощь, но прибывшие на место медики смогли лишь констатировать смерть. Сейчас по этому факту проводится проверка силовыми службами.
Очень опасна и коварна новая коронавирусная инфекция, ведь порой она может основательна разрушить организм, а ты об этом и не догадаешься, пока не начнешь задыхаться... Поэтому, дорогие читатели, помните о том, что пандемия не закончилась, все меры безопасности по-прежнему нужно соблюдать, а лучше всего беречься и пока побыть дома. Кстати, в Петербурге уже идет полным ходом вакцинация от коронавируса, только вот не спешат люди идти ставить прививку. Оно и понятно - страшно. Но и не привитым быть тоже...
По данным на 5 января, медики выявили 24 246 новых случаев коронавируса в 84 российских регионах. 11,8% зараженных переносили болезнь бессимптомно, статистика собрана оперштабом.
Больше всего новых случаев заражения в Москве (4842), Санкт-Петербурге (3649), Московской (1131), Нижегородской (405) и Свердловской (392) областях. Меньше всего новых случаев коронавируса выявили в Чукотском АО — здесь заболели только 7 человек.
Вот и настал долгожданный Новый год, а вместе с ним пришли морозные праздники. Поделиться с вами теплом в это холодное время решился культурный Интернет, который подготовил яркие, познавательные и просто любопытные трансляции главных онлайн-событий начала 2021 года.
В Беларуси житель одного из сел в Гомельской области убирал снег, выпавший 24 декабря и из собранных осадков слепил снеговика. Снеговик у него получился усатый, а на горе под туловищем белорус написал «Живе Беларусь».
К суровым морозам в ближайшие дни надо готовиться жителям Свердловской, Курганской, Омской, Кемеровской областей и некоторых других регионов Урала и Сибири. А вот жителям европейских части России, напротив, морозов можно не ждать...
Популярная телеведущая и главный редактор журнала «Hello!» Светлана Бондарчук в социальных сетях рассказала, как отметила новогодние праздники. Бизнесвумен вместе со своим новым мужем Сергеем Харченко решила отказаться от традиционных шумных гуляний.
Ровно 290 лет назад, 5 января 1731 года, в Москве зажглись первые уличные фонари. Указ об изготовлении стеклянных фонарей для освещения столичных улиц в зимнее время был принят Сенатом Российской империи. А (25 декабря 1730) 5 января 1731 года в Москве были зажжены первые уличные фонари.
Для тех, кто планирует посетить зимние вотчины Деда Мороза и Снегурочки - Великий Устюг и Кострому, с 29 января запустят туристический поезд. Об этом рассказали в пресс-службе Московской железной дороги.
Бывший глава белорусского КГБ Вадим Зайцев и спецназовцы из «Альфы» могли обсуждать устранение политических противников президента Александра Лукашенко. (Так ли плох и жаден до власти "батька", что даже готов пойти на такие вещи? Не будем спешить с выводами, а просто примем к сведению информацию, к тому же интересно, как отреагирует на это заявление сам Александр Григорьевич. - прим. МГ.)
Актер Леонид Ярмольник рассказал, что за последние три месяца не заработал ни копейки. Об этом он заявил в программе на Youtube-канале Михаила Ширвинта, обсуждая с коллегами тему о зарплатах, которые получают актеры на фоне COVID-19.
Омский художник-микроминиатюрист Анатолий Коненко пополнил свою библиотеку очередным уникумом - крошечной книгой, запечатлевшей русскую народную сказку "Снегурочка". Самое необычное то, что сделана она изо льда.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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