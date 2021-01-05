Кошмарно: петербуржец пришел в аптеку за лекарствами от коронавируса и умер

В Санкт-Петербурге 54-летний мужчина пришел в аптеку за лекарствами, выписанными ему для лечения коронавируса.

Пока провизор искала медикаменты, мужчина начал задыхаться. После он сел на корточки и упал на спину, ударившись головой об кафель.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что под мужчиной начала растекаться кровь. Сотрудники аптеки попытались оказать ему помощь. Провизор при этом вызывала скорую помощь, но прибывшие на место медики смогли лишь констатировать смерть. Сейчас по этому факту проводится проверка силовыми службами.

Очень опасна и коварна новая коронавирусная инфекция, ведь порой она может основательна разрушить организм, а ты об этом и не догадаешься, пока не начнешь задыхаться... Поэтому, дорогие читатели, помните о том, что пандемия не закончилась, все меры безопасности по-прежнему нужно соблюдать, а лучше всего беречься и пока побыть дома. Кстати, в Петербурге уже идет полным ходом вакцинация от коронавируса, только вот не спешат люди идти ставить прививку. Оно и понятно - страшно. Но и не привитым быть тоже...

По данным на 5 января, медики выявили 24 246 новых случаев коронавируса в 84 российских регионах. 11,8% зараженных переносили болезнь бессимптомно, статистика собрана оперштабом.

Больше всего новых случаев заражения в Москве ( 4842 ), Санкт-Петербурге ( 3649 ), Московской ( 1131 ), Нижегородской ( 405 ) и Свердловской ( 392 ) областях. Меньше всего новых случаев коронавируса выявили в Чукотском АО — здесь заболели только 7 человек.

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По инф. sobesednik.ru

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