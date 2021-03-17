Кошмар в Уфе: среди бела дня на глазах горожан зарезали адвоката

Настоящая драма из-за судебного разбирательства разыгралась в столице Башкирии — мужчина набросился на адвоката оппонента с ножом, а потом попытался лишить себя жизни. Во всей этой истории оказался замешан депутат Госдумы, единоросс Сергей Веремеенко.

Погибшим адвокатом оказался 33-летний Александр Елисеев, а его убийцей 47-летний Станислав Яшин.

Александра Елисеева и Станислава Яшина связывает знакомство с Сергеем Веремеенко, который является действующим депутатом Государственной думы РФ, пишет proufu.ru .

Веремеенко рассказал изданию, что в 2017 году выкупил кредит Яшина у Центркомбанка, но со временем тот не захотел выполнять свои обязанности по договору. Речь идет о 30 миллионах рублей. На этой почве между сторонами начались судебные разбирательства, Елисеев представлял интересы Веремеенко. По его словам, Яшину предлагались разного рода компромиссы, но тот принципиально не хотел расставаться ни с деньгами, ни с активами. На этом фоне, как рассказывает депутат, его адвокату от Яшина постоянно приходили угрозы, но тот их не воспринимал всерьез. Некоторые компании предполагаемого убийцы были оформлены на его маму, которые через суд пытались признать банкротами. Но недавно мама подозреваемого умерла, и он даже отправил фотографию ее могилы Веремеенко. Возможно, хотел разжалобить.

Сергей Алексеевич описывает Елисеева как умного, мягкого, обходительного человека и идеального адвоката. А Яшина характеризует как импульсивного человека, но, пр словам Веремеенко, никогда бы не подумал, что он способен на убийство.

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело в отношении Яшина. Тем временем Веремеенко занимается похоронами умершего и организовывает помощь его семье. Известно, что без отца остались двое несовершеннолетних детей, также жена беременна третьим ребенком.

Как видно на записи, которую сделали очевидцы, неизвестный повалил адвоката на асфальт посреди улицы и нанес ему множественные удары ножом. После этого убийца, снял капюшон и, не скрываясь, спокойно ушел.

В СК РФ рассказали, что убийство произошло на улице Пушкина, рядом со зданием Арбитражного суда республики. Поводом для конфликта было именно судебное разбирательство — мужчина и адвокат были в тяжбе оппонентами. Во время ссоры 47-летний подозреваемый повалил 33-летнего потерпевшего на землю и ударил его несколько раз ножом, после чего скрылся с места преступления. Юрист скончался на месте.

Позднее убийца попытался покончить с собой, но безуспешно. Сейчас он госпитализирован.

Справка

65-летний Сергей Веремеенко является депутатом Государственной думы РФ и одним из руководителей оборонного предприятия НПП «Сапфир». В Башкирии чиновник стал известен в 2003 году, когда баллотировался в президенты республики.

Другие новости из Уфы и республики Башкортостан - по ссылке.



Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...