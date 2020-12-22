Кошмар: молодой мужчина просто взял да убил пенсионера-кондуктора на остановке

В Башкортостане 22-летниц парень убил 59-летнюю женщину-кондуктора, которая ждала транспорт, чтобы поехать на работу.

Жителя Ишимбая подозревают в нападении на кондуктора на остановке в городе Стерлитамак. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем». Об этом сообщили в управлении СКР по Башкирии.

По версии следствия, рано утром 22-летний подозреваемый на остановке на улице Артема встретил 59-летнюю женщину-кондуктора, которая ждала транспорт, чтобы поехать на работу.

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Мужчина несколько раз ударил женщину ножом в шею, схватил ее сумку и пошел домой к своей сестре, которой рассказал о произошедшем. Родственница тут же позвонила в полицию.

Как уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии, подозреваемый приехал в Стерлитамак накануне.

Полицейским он сказал, что утром сильно замерз и спросил на улице у своей будущей жертвы, где в городе можно согреться. Зачем он ударил женщину ножом в шею, объяснить не смог. По его словам, в момент совершения преступления он был трезв. У мужчины нашли нож, потом он показал стражам порядка, где спрятал похищенную сумку.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Напомним, нападение на женщину-кондуктора было совершено утром 22 декабря на общественной остановке в Стерлитамаке.

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