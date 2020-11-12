«Корпоративы накрылись медным тазом»: Юрий Лоза прокомментировал новые «коронавирусные» запреты

Российский музыкант Юрий Лоза прокомментировал новые ограничения, введенные в Москве из-за коронавируса. По его словам, данные решения не стали для него сюрпризом.

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— Как и предполагалось, массовые мероприятия в столице практически запрещены минимум на два месяца, а заполнение залов в уже анонсированных не должно превышать 25%, — написал Лоза в своем Фейсбуке.

Артист заключил, что таким образом «объявленные концерты и вожделенные новогодние корпоративы «накрылись медным тазом». Лоза негодует, что из-за пандемии «всем артистам предложено впасть в зимнюю спячку и сосать лапу».

При этом музыкант поведал, что якобы медики заявили, что в этом году не было традиционных эпидемий гриппа, и связывают данный феномен с принятыми профилактическими мерами. Лоза предположил, что сейчас «все загрипповавшие больные были тут же зачислены в коронавирусные», поскольку «общее количество простудных заболеваний ничем не отличается от прошлых лет». По логике певца, «паника раздувается искусственно» и «никакой пандемии нет».

По инф. rosbalt.ru

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