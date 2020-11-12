«Корпоративы накрылись медным тазом»: Юрий Лоза прокомментировал новые «коронавирусные» запреты

Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
Очередным гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» стала известная советская и российская актриса Людмила Хитяева, которая когда-то снялась в культовых картинах «Екатерина Воронина», «Тихий Дон», «Вечера на хуторе близ...
— Как и предполагалось, массовые мероприятия в столице практически запрещены минимум на два месяца, а заполнение залов в уже анонсированных не должно превышать 25%, — написал Лоза в своем Фейсбуке.
Артист заключил, что таким образом «объявленные концерты и вожделенные новогодние корпоративы «накрылись медным тазом». Лоза негодует, что из-за пандемии «всем артистам предложено впасть в зимнюю спячку и сосать лапу».
При этом музыкант поведал, что якобы медики заявили, что в этом году не было традиционных эпидемий гриппа, и связывают данный феномен с принятыми профилактическими мерами. Лоза предположил, что сейчас «все загрипповавшие больные были тут же зачислены в коронавирусные», поскольку «общее количество простудных заболеваний ничем не отличается от прошлых лет». По логике певца, «паника раздувается искусственно» и «никакой пандемии нет».
В Петербурге активно развивается эко-проект «Свалка» — бесплатный сервис по вывозу ненужных вещей. Теперь у жителей Северной столицы есть возможность избавиться от старой одежды, техники, мебели и посуды экологичным способом.
Правительство Дании признало, что требование убить всех норок в стране из-за мутировавшего коронавируса, не имело под собой юридических оснований. При этом власти по-прежнему считают этот шаг необходимым.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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