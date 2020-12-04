Более 100 новых или актуализированных слов и значений, возникших с начала пандемии COVID-19, собрали и проанализировали филологи челябинского госуниверситета. Особое внимание они уделили новым пословицам и анекдотам, а итогом этой работы стала публикация в научном журнале.

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— Над словарем пандемии коронавируса наши филологи начали работать еще весной, наблюдая активное пополнение профессионального и общеупотребительного лексикона, — пояснили в пресс-службе университета. — К примеру, аббревиатура COVID-19 уже включена в Оксфордский словарь английского языка.

Там же закреплены понятия «самоизоляция», «социальная дистанция», аббревиатура WFH (work from home — «работа из дома»). В российские словари новые термины пока не внесены. Однако язык отразил пандемию как глобальное и беспрецедентное явление.

Появились такие наименования, как «балконный концерт», «карантинки» — дружеские шуточные послания — или «карантини» — посиделки с мартини. Перефразированы известные поговорки: «Вирус в бороду — пневмония в ребро», «Корона что дышло — куда чихнешь, туда и вышла». Появились анекдоты и шутки: «Если школы будут закрыты очень долго, то родители найдут вакцину от вируса гораздо раньше, чем ученые».

Новые слова и значения, возникшие в период пандемии, позволяют людям ориентироваться в происходящем, регулировать взаимоотношения и адаптироваться к новым условиям жизни, отметили ученые в своем исследовании.

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