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«Корона что дышло — куда чихнешь, туда и вышла»
По инф. Российской газеты   
04 Декабря 2020 г.
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Более 100 новых или актуализированных слов и значений, возникших с начала пандемии COVID-19, собрали и проанализировали филологи челябинского госуниверситета. Особое внимание они уделили новым пословицам и анекдотам, а итогом этой работы стала публикация в научном журнале.

Челябинские ученые создали словарь эпохи коронавируса

— Над словарем пандемии коронавируса наши филологи начали работать еще весной, наблюдая активное пополнение профессионального и общеупотребительного лексикона, — пояснили в пресс-службе университета. — К примеру, аббревиатура COVID-19 уже включена в Оксфордский словарь английского языка.

Там же закреплены понятия «самоизоляция», «социальная дистанция», аббревиатура WFH (work from home — «работа из дома»). В российские словари новые термины пока не внесены. Однако язык отразил пандемию как глобальное и беспрецедентное явление.

  • Появились такие наименования, как «балконный концерт», «карантинки» — дружеские шуточные послания — или «карантини» — посиделки с мартини. Перефразированы известные поговорки: «Вирус в бороду — пневмония в ребро», «Корона что дышло — куда чихнешь, туда и вышла». Появились анекдоты и шутки: «Если школы будут закрыты очень долго, то родители найдут вакцину от вируса гораздо раньше, чем ученые».

Новые слова и значения, возникшие в период пандемии, позволяют людям ориентироваться в происходящем, регулировать взаимоотношения и адаптироваться к новым условиям жизни, отметили ученые в своем исследовании.

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