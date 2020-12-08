ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?
2020-11-17-05-30-57
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Разгадан еще один секрет Путина — почему он не носит очки
2020-12-04-11-40-27
Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Сериал «Перевал Дятлова» обернулся скандалом: недовольны семьи погибших
2020-11-17-12-05-03
Сестра Игоря Дятлова и родные других погибших на севере Свердловской области в 1959 году готовят иск в суд к авторам сериала о трагедии.
События сферы азарта: новые слоты от Playson и Wazdan, лотереи в Латвии и Киргизии и новости от 777igra.com
-playson-wazdan-
Мир азарта представлен многочисленными наземными заведениями и виртуальными клубами, к примеру, 777igra.com/ru/. Для последних работают множество разработчиков игорных продуктов. Один из них – Playson, который представил два новых...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Королева Великобритании потеряла любимого питомца
По инф. Polit.ru   
08 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

У королевы Великобритании Елизаветы II осталась всего одна собака после того, как скончался ее давний любимец пес Вулкан. Причиной смерти животного стал преклонный возраст.

Королева Великобритании потеряла любимого питомца


По данным СМИ, Вулкан умер несколько недель назад, но известно об этом стало только недавно. Его похоронят на территории королевской загородной резиденции под Лондоном.

Вулкан принадлежал к гибридной породе под названием дорги. Ее вывели в Букингемском дворце путем скрещивания корги и такс. Вулкан был неизменным спутником королевы с 2007 года. По подсчетам журналистов, ему могло быть более 13 лет, для собак этой породы такой возраст считается значительным.

Компанию королеве продолжает составлять всего одна представительница вида дорги по имени Канди. Два года назад монархиня лишилась своих любимых вельш-корги пемброк. Последний королевский корги, 15-летний Уиллоу, болел раком, и его усыпили в Виндзорском замке.

По инф. Polit.ru

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 