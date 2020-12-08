Королева Великобритании потеряла любимого питомца

У королевы Великобритании Елизаветы II осталась всего одна собака после того, как скончался ее давний любимец пес Вулкан. Причиной смерти животного стал преклонный возраст.

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По данным СМИ, Вулкан умер несколько недель назад, но известно об этом стало только недавно. Его похоронят на территории королевской загородной резиденции под Лондоном.

Вулкан принадлежал к гибридной породе под названием дорги. Ее вывели в Букингемском дворце путем скрещивания корги и такс. Вулкан был неизменным спутником королевы с 2007 года. По подсчетам журналистов, ему могло быть более 13 лет, для собак этой породы такой возраст считается значительным.

Компанию королеве продолжает составлять всего одна представительница вида дорги по имени Канди. Два года назад монархиня лишилась своих любимых вельш-корги пемброк. Последний королевский корги, 15-летний Уиллоу, болел раком, и его усыпили в Виндзорском замке.

По инф. Polit.ru

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