Кому мешают кошки в подвалах: новые правила в ЖКХ

Оставлять открытым вентиляционное отверстие в фундаменте многоквартирного дома, чтобы бездомные четвероногие имели возможность перенести стужу, уместно лишь с согласия жильцов, а не в обязательном порядке, на чём настаивают защитники животных.

Такой пункт может появиться в проекте приказа Минстроя, чьё общественное обсуждение на сайте проектов правовых актов завершилось 31 августа. В этом же документе министерство рассчитывает устранить разночтения в действующих правилах управления жилмассивом, но законодатели сочли попытку не совсем удачной. Экспертный совет при Комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ также раскритиковал инициативу чиновников.

О чём новые правила

Управление многоквартирными домами сегодня регулируется несколькими постановлениями правительства, которые, возможно, скоро будут заменены единым набором правил с одновременным упразднением устаревших нормативов. Например, текущий порядок предусматривает устранение конденсата на трубах водопровода и канализации в санузлах и кухнях жилых домов «частым проветриванием помещений при полностью открытых вентиляционных отверстиях». Норма, в общем-то, разумная, но вряд ли кем-то из собственников жилья исполняется. Как и рекомендации по гидроизоляции труб, если проветривание не помогает.

Таких, мягко говоря, спорных действующих правил полно, и, по словам члена Общественной палаты РФ, исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Светланы Разворотневой, инициатива Минстроя устраняет все несуразности, конкретизируя при этом на федеральном уровне типовые формы документов и регламентируя периодичность осмотров помещений.

«Действительно, в сфере регулирования ЖКХ скопилось много такого, отчего стоило бы отказаться. В 170-м постановлении Госстроя прописано, через сколько убирать снег и какая температура должна быть… Плюсом нового документа можно назвать то, что он определяет состав общественного имущества в соответствии с проектом дома. Здесь же говорится, что правила содержания дома во много должны опираться на технические документы. Перечень минимальный», — пояснила федеральный эксперт.

На этапе общественного обсуждения, отметила Разворотнева, самые жаркие дискуссии среди экспертов возникли по поводу необходимости оставлять на зиму хотя бы один не закрытый продух в фундаменте дома для того, чтобы кошки могли перенести суровые условия. На этом настаивали защитники животных. В противовес им звучало мнение экспертов, что делать обязательной норму не следует, а нужно позволить собственникам жилья самим решать вопрос на собрании. Какая из точек зрения будет отражена в окончательном варианте документа, пока не ясно.

Зачем менять то, что работает?

Зато в приказе прописано, что план текущего ремонта многоквартирного дома, утверждённый управляющей компанией, должен содержать наименование и вид услуг или работ, расчёт стоимости, а также предполагаемый срок выполнения.

«План текущего ремонта разрабатывается исходя из минимального перечня услуг, работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме, установленного правительством РФ, с учётом решения, принятого собственниками помещений в многоквартирном доме», — сообщается в проекте приказа Минстроя. При этом план текущего ремонт может быть скорректирован собственниками помещений с утверждением дополнительных работ и услуг и указанием источника финансирования.

По мнению чиновников, это поможет определить благоприятные и безопасные условия проживания граждан, а также безопасность многоквартирных домов в процессе их эксплуатации.

Однако в Госдуме инициатива Минстроя понимания не нашла. Председатель думского Комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская напомнила, что члены экспертного совета при комитете дали отрицательную оценку проекту, так как не увидели в нём никакой новизны.

«Реакция экспертов негативная, не понятно, для чего нужен этот документ. Для галочки? На самом деле в действующих нормативах всё это есть, в том числе в документах, касающихся общего имущества. Другое дело, если бы нужна была корректировка в действующих постановлениях, но мы такой необходимости пока не видим», — уточнила депутат.

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По инф. Парламентской газеты

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