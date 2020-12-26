Когда лучше всего ставить елку и украшать дом? Послушаем психолога

Семейный психолог Анна Хныкина призвала россиян не торопиться наряжать елку и украшать дом, а делать это только тогда, когда есть соответствующее внутреннее желание.

По ее словам, в начале декабря елку ставят занятые люди и те, кто хочет подольше насладиться праздником. Накануне Нового года, как отмечает психолог, елку украшают те люди, которые не хотят утратить ощущение праздника.

В свою очередь, семейный психолог Ирина Корчагина советует не экономить на украшениях и вешать их не только в одной комнате, а по всему дому. Так в квартире будет больше света. «В эти месяцы лампочки нужно зажигать все. Поэтому елки в этом смысле очень украшают жизнь», — считает специалист.

Она также добавила, что елку можно ставить даже в ноябре — значит, душа такого человека «требует какого-то праздника».

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По инф. rosbalt.ru

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