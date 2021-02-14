Коала спровоцировал массовую аварию, а потом сам сел за руль

ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Новый виток скандала: Навальный бросает президенту Путину шокирующее обвинение
2021-01-20-01-56-47
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального  — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Стало известно о завещании создателя «Ералаша» Бориса Грачевского
2021-01-15-13-23-31
Создатель и худрук «Ералаша» Борис Грачевский, скончавшийся 14 января от коронавируса на 72-м году жизни, оставил всё нажитое своей последней молодой жене и маленькому...
Размер платы ЖКХ за «дворец Путина» в Геленджике удивил экспертов
2021-01-28-01-22-46
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
«Уходить ли Путину?» Политолог реконструирует логику президентского окружения
2021-01-18-02-22-01
Будущее сулит перемены. Например, осенью состоятся парламентские выборы, и уже сейчас начинается борьба за места в Государственной думе. Еще раньше стартовал передел в бизнес-кланах, а в перспективе – выборы президента. События непроходные, и на этой волне споры, что ждет страну, конечно, кипят....
В Подмосковье массово продают особняки. Элита готовится к побегу из России?
2021-01-18-01-28-11
Два десятка лет нахождения Владимира Путина на посту президента России сопровождались самыми разными спорами. На все упреки критиков главы государства его сторонники отвечали почти одинаково, указывая на привнесенную им «стабильность». Но почему же тогда элиты торопятся покинуть...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Коала спровоцировал массовую аварию, а потом сам сел за руль

По инф. Российской газеты   
14 Февраля 2021 г.
Изменить размер шрифта

В Австралии, неподалеку от Аделаиды, коала спровоцировал массовую аварию на одном из самых загруженных шоссе. Животное неожиданно вышло на середину проезжей части, и один из водителей, пытаясь избежать наезда, резко затормозил.

Коала спровоцировал массовую аварию, а потом сам сел за руль

В него тут же кто-то врезался сзади, пошла цепная реакция. Итог — шесть поврежденных машин, но люди, к счастью, не пострадали. Так же как и коала, который продолжил невозмутимо разгуливать между автомобилями и бетонным отбойником.

Вскоре на шоссе образовалась огромная пробка, водители начали покидать машины, чтобы выяснить, в чем дело. Среди этих людей оказалась Надиа Гатвелл, бывалый защитник животных. Позже она рассказала журналистам, что увидела гуляющего по дороге коалу, которого преследовала женщина с одеялом. У Надии в машине была куртка.

Прихватив ее, она зашла к коале с фланга. Совместными усилиями женщинам удалось скрутить животное и затолкать в машину. Надиа позвонила в организацию по защите коал, а возмутитель спокойствия, тем временем, осваивал транспортное средство — уселся на водительское сиденье и положил лапы на руль.

Когда прибыл волонтер, коала вел себя очень спокойно и без сопротивления дал посадить себя в мешок, а затем перелез в корзину. Вскоре его отвезли в лес и выпустили примерно в километре от места происшествия.

  • Другие курьезные истории из мира животных - по ссылке.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 