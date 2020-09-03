Книга жалоб в магазине станет необязательной

Копировать и фотографировать печатные издания в магазинах могут запретить, книги жалоб и предложений станут необязательными, для онлайн-торговли введут перечень невозвратных товаров, а региональные власти не смогут вводить ограничения на продажу пищевой продукции.

Эти и другие новшества закреплены в подготовленном Минпромторгом проекте постановления правительства, который размещён на официальном портале правовых актов.

Ценники можно будет оформить в электронном виде

Сейчас розничная офлайн-торговля регулируется постановлениями, принятыми в 1997 и 1998 годах, а дистанционная — постановлением 2007 года. 1 января 2021 года эти документы утратят силу, а вместо них предлагается принять новые правила.

В частности, в проекте Минпромторг предлагает разрешить магазинам оформлять ценники как на бумажном носителе, так и в электронном виде, с использованием стендов, световых табло и грифельных досок. Если продукция подлежит измерению, то в магазине установят контрольные весы.

В документе записано, что продавец не вправе навязывать при продаже одних товаров обязательное приобретение других или оказание услуг. Например, нельзя будет ставить условие, что при покупке мобильного телефона нужно приобрести защитное стекло, зарядное устройство и беспроводные наушники. Если товар продается по образцу, покупатель должен получить продукцию, соответствующую ему. В ином случае следует в течение 20 дней известить магазин о нарушениях, чтобы товар заменили или вернули деньги.

Куда пожаловаться на продавца

Минпромторг предлагает исключить требования об обязательном наличии в магазине книги жалоб и предложений. В пояснении к проекту говорится, что это «устаревший механизм», не предполагающий конкурентной среды, свойственной рыночной экономике.

Первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский согласен с этим. «В условиях конкуренции роль играет не то, сколько благодарностей или замечаний в книге жалоб и предложений, а то, насколько популярна торговая точка у потребителей, которые голосуют своими деньгами», — сказал сенатор. При этом он считает, что у граждан должна быть возможность высказать своё мнение о магазине через опросы или посредством отзывов в Интернете.

«Я это понимаю так: не понравилось тебе качество или ассортимент товаров, либо грубо вели себя сотрудники магазина — жаловаться при рыночной экономике не надо, иди к конкурентам», — прокомментировал первый замглавы Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Также в Минпромторге уверены, что у регионов нужно забрать право на введение ограничений и запретов на реализацию продовольственных товаров. Первый зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв пояснил, что существующий порядок приводит к нарушению конкуренции. «Бывали такие случаи, когда руководители тех или иных регионов давали довольно жёсткие установки, которые стимулируют замещение собственной алкогольной продукцией товара из других регионов, который более конкурентоспособен, — сказал депутат. — С точки зрения доходов местного бюджета это можно понять, но с другой стороны это нарушение прав потребителей и конкурентной среды».

Почему нельзя фотографировать книги?

Согласно проекту постановления, календари, фотоальбомы, книги и другие печатные издания можно будет фотографировать только после их покупки. В Минпромторге объясняют, что это связано с развитием современных технологий и с защитой правообладателей и продавцов. Но посмотреть и полистать приглянувшееся издание покупателям разрешат.

Отдельно оговариваются правила торговли, когда граждан знакомят с продукцией на дому, по месту работы и учёбы, в транспорте и на улице. В этом случае нельзя будет продавать продовольственные товары без упаковки, лекарства, ювелирные изделия, оружие. Но продажу фруктов и овощей вразвес запрещать не собираются.

Постановление касается также дистанционной торговли. Если документ будет принят, то в интернет-магазин не получится вернуть товары, которые вам не понравились, если они соответствуют требованиям качества и заявленным параметрам, например цвету и модели. В невозвратном списке — предметы гигиены, лекарства, парфюмерия, одежда, бытовая химия, мебель, ювелирные изделия, животные и растения, книги, техника, часы.

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По инф. Парламентской газеты

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