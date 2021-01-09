Климатологи: Грядущее лето может оказаться сухим

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Лето 2021 года может оказаться аномально сухим, считает метеоролог, климатолог, член Русского географического общества, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова.
Она напоминает, что последние два года над Сибирью устанавливался устойчивый антициклон. Теперь он пришел и на Урал. Сейчас этот антициклон принес в Сибирь и на Урал морозы при отсутствии осадков. «Зимой антициклон приносит холодный ветер, а летом — горячий. Думаю, лето теплое будет, осадков будет меньше. Очень опасаюсь сухого лета», — рассказала Пестрякова агентству URA.RU. По ее словам, в последние годы в азиатской части страны лето становится все суше и суше.
Также она отметила, что этой зимой на Урале наблюдается очень высокое давление (на 10 миллиметров выше нормы). «Из-за этого стоит безоблачная, морозная погода. С точки зрения экологии такая погода плохая, потому что идет рассеивание примесей в атмосфере», — рассказала климатолог.
По словам ведущего научного сотрудника Академии наук Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН Михаила Курганского, вскоре антициклональная погода может установиться и в центральной части России. Об этом также предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он уточнил, что резкое похолодание в европейской части России ожидается 11 января.
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