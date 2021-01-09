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Климатологи: Грядущее лето может оказаться сухим

По инф. "Российской газеты"   
09 Января 2021 г.
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Лето 2021 года может оказаться аномально сухим, считает метеоролог, климатолог, член Русского географического общества, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова.

Климатологи: Грядущее лето может оказаться сухим

Она напоминает, что последние два года над Сибирью устанавливался устойчивый антициклон. Теперь он пришел и на Урал. Сейчас этот антициклон принес в Сибирь и на Урал морозы при отсутствии осадков. «Зимой антициклон приносит холодный ветер, а летом — горячий. Думаю, лето теплое будет, осадков будет меньше. Очень опасаюсь сухого лета», — рассказала Пестрякова агентству URA.RU. По ее словам, в последние годы в азиатской части страны лето становится все суше и суше.

Также она отметила, что этой зимой на Урале наблюдается очень высокое давление (на 10 миллиметров выше нормы). «Из-за этого стоит безоблачная, морозная погода. С точки зрения экологии такая погода плохая, потому что идет рассеивание примесей в атмосфере», — рассказала климатолог.

По словам ведущего научного сотрудника Академии наук Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН Михаила Курганского, вскоре антициклональная погода может установиться и в центральной части России. Об этом также предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он уточнил, что резкое похолодание в европейской части России ожидается 11 января.

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