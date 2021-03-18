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Клещи в Сибири проснулись раньше срока. Будем начеку!

По инф. СМИ   
18 Марта 2021 г.
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В Сибири несмотря на холодный март проснулись клещи. Первой жертвой стал новосибирец — он поймал на себе насекомое во время отдыха в Горном Алтае. Медики напоминают: лучшая защита от клещевых инфекций — это прививка. И еще есть время ее поставить.

Первое обращение с укусом клеща зарегистрировано в Новосибирской области

В Новосибирской области зарегистрирован первый укус клеща. Об этом сообщил глава управления Роспотребнадзора по региону Александр Щербатов во время оперативного совещания в правительстве 15 марта.

Укусил клещ жителя Новосибирска во время отдыха. За помощью мужчина обратился к республиканским медикам, однако само исследование клеща провели в Новосибирске.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил увеличить площадь противоклещевой обработки. Глава региона подчеркнул, что в 2020 году обработка от кровососущих началась поздно и попросил заранее подготовиться к обработке кладбищ и парков в городе.

По мнению губернатора, клещи в Сибири активизировались рано, несмотря на холодный март. По данным на август прошлого года, жертвами нападения членистоногих стали 19 796 жителей Новосибирской области.

По инф. nsk.aif.ru

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Жителей Красноярского края, в свою очередь, также уже предупредили о начале сезона активности клещей. Первые вредители могут появиться в конце марта.

По данным Роспотребнадзора, пик активности клещей приходится на май-июнь. Первые же случаи укусов обычно регистрируются во второй половине марта. В 2020 году в Красноярске из-за пандемии обработка территорий против клещей началась позже обычного, из-за чего наблюдалась высокая активность вредителей во всех районах города. К сентябрю количество обращений граждан к медикам обычно начинает спадать.

По инф. iz.ru

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Что нужно знать о прививке?

Прививка от клещевого энцефалита состоит из двух уколов, поэтому проходить процедуру лучше до начала весенней активизации клещей, заявили в Роспотребнадзоре. Об этом рассказала в интервью ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора, доктор биологических наук Наталья Шашина.

«Не каждая территория является эндемичной по клещевому энцефалиту, хотя это наиболее тяжелое заболевание, в ряде случаев приводящее к инвалидности. Если вы живете, например, в Красноярском крае, Новосибирской, Томской, Тюменской областях, целесообразно привиться. Если вы живете в Москве, прививаться не надо, эта территория еще не объявлена эндемичной по энцефалиту. Нужно знать свой регион», — отметила эксперт.

Наталья Шашина предупредила, что заботиться о мерах предосторожности в этих регионах надо начинать заранее. В первый сезон нужно сделать две прививки, между ними желательно подождать два месяца или в экстренном случае две недели, пояснила специалист. Клещи могут быть разносчиками и других опасных инфекций, например, клещевого боррелиоза.

«Наиболее распространенная сейчас инфекция — клещевой боррелиоз. Это бактериальная инфекция, случаев заболевания ею гораздо больше, чем энцефалита. Есть и другие. Причем один клещ может передать сразу две инфекции. Не от всех инфекций, которые переносят клещи, есть вакцины», — предупредила эксперт Роспотребнадзора.

Самое главное — не допустить укуса, поэтому необходимо соблюдать меры профилактики, заключила эксперт.

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По инф. pnp.ru

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