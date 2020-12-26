Киркоров не хочет жениться, потому что до сих пор любит Аллу Пугачёву?..

Новость о том, что Филипп Киркоров собрался жениться, активно обсуждают в шоу-бизнесе. Теледива Алена Кравец призналась: поп-король хочет пойти в ЗАГС с матерью своих детей. Мол, именно поэтому он заглянул в Дом Моды Аники Керимовой, которая регулярно шьет свадебные наряды знаменитостям.

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Сам певец данную информацию не комментирует. А вот известный биоэнерготерапевт и ясновидящая Таис Фиолетова уверена: свадьба отменяется.

– Филиппу трудно жениться, – говорит Таис. – Он сильно любил Пугачеву. И до сих пор ее любит. Сейчас он во всех девушках, которые встречаются ему на пути, ищет образ Аллы. И в этом его главная ошибка. Если он так будет поступать и дальше, то останется в конечном итоге в одиночестве. На сегодняшний день он не смотрит на других женщин. Так как у него в сердце – образ Аллы.

При этом о штампе в паспорте, по мнению Таис, Филипп совершенно не думает. Считает, что сейчас для этого не время.

– Должны быть очень сильные чувства, чтоб он захотел жениться официально, – считает Фиолетова. – Но пока он на них не способен. Во всех девушках Филипп ищет образ Аллы, её характер, харизму. А на самом деле ему нужна женщина, которая бы смогла понять его творческую натуру. Филипп очень ранимый, он переживает всегда за любые недочёты в работе. И его вторая половинка в эти моменты должна его успокаивать. И, конечно, стать хорошей мамой его детям.

По словам Таис, холостяцкая жизнь Киркорова не смущает. Он уже привык к тому, что рядом нет постоянной спутницы.

– Тосковать ему некогда, – заверяет Фиолетова. – Филипп – Артист с большой буквы. Он весь в работе и в детях. Только с ними он отдыхает!

По инф. Sobesednik.ru

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