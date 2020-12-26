ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Разгадан еще один секрет Путина — почему он не носит очки
2020-12-04-11-40-27
Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Экс-редактор «Жить здорово» рассказал о «неадекватности» Елены Малышевой
2020-12-15-02-49-52
Бывший редактор «Жить здорово» рассказал о работе с известной телеведущей Еленой Малышевой, закрытие программы которой обсуждают в последние дни в Сети.
Кому пенсия в декабре придет сразу за два месяца?
2020-11-30-04-18-51
График выплаты пенсий может измениться из-за новогодних праздников.
Водителей ждут нововведения по медосвидетельствованию?
2020-12-11-05-30-15
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
Многодетную маму оштрафовали на 75 тысяч за поддержку Фургала
-75-
Центральный районный суд Хабаровска оштрафовал на 75 тысяч рублей многодетную мать из-за участия в акции в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Киркоров не хочет жениться, потому что до сих пор любит Аллу Пугачёву?..
Даниил Николаев, Sobesednik.ru   
26 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

Новость о том, что Филипп Киркоров собрался жениться, активно обсуждают в шоу-бизнесе. Теледива Алена Кравец призналась: поп-король хочет пойти в ЗАГС с матерью своих детей. Мол, именно поэтому он заглянул в Дом Моды Аники Керимовой, которая регулярно шьет свадебные наряды знаменитостям.

Киркоров не хочет жениться, потому что до сих пор любит Аллу Пугачёву?..


Сам певец данную информацию не комментирует. А вот известный биоэнерготерапевт и ясновидящая Таис Фиолетова уверена: свадьба отменяется.

– Филиппу трудно жениться, – говорит Таис. – Он сильно любил Пугачеву. И до сих пор ее любит. Сейчас он во всех девушках, которые встречаются ему на пути, ищет образ Аллы. И в этом его главная ошибка. Если он так будет поступать и дальше, то останется в конечном итоге в одиночестве. На сегодняшний день он не смотрит на других женщин. Так как у него в сердце – образ Аллы.

При этом о штампе в паспорте, по мнению Таис, Филипп совершенно не думает. Считает, что сейчас для этого не время.

– Должны быть очень сильные чувства, чтоб он захотел жениться официально, – считает Фиолетова. – Но пока он на них не способен. Во всех девушках Филипп ищет образ Аллы, её характер, харизму. А на самом деле ему нужна женщина, которая бы смогла понять его творческую натуру. Филипп очень ранимый, он переживает всегда за любые недочёты в работе. И его вторая половинка в эти моменты должна его успокаивать. И, конечно, стать хорошей мамой его детям.

По словам Таис, холостяцкая жизнь Киркорова не смущает. Он уже привык к тому, что рядом нет постоянной спутницы.

– Тосковать ему некогда, – заверяет Фиолетова. – Филипп – Артист с большой буквы. Он весь в работе и в детях. Только с ними он отдыхает!

По инф. Sobesednik.ru

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 