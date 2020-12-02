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Каждый второй россиянин заявил об ухудшении экологической обстановки в стране
По инф. rosbalt.ru   
02 Декабря 2020 г.
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Более половины россиян (54%) считают, что за последние два-три года экологическая обстановка в мире скорее ухудшилась.

Каждый второй россиянин заявил об ухудшении экологической обстановки в стране

Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

По данным исследования, 53% заявили, что это же можно сказать и по отношению к России, при этом 48% россиян отметили, что именно в их регионе экологическая ситуация не поменялась.

Отмечается, что почти половина граждан (47%) оценивают экологическую ситуацию в мире на три балла из пяти.

  • По результатам исследования, в списке самых актуальных экологических проблем — загрязнение берегов городских и окружающих водоемов (44%), загрязнение городских и окружающих водоемов мусором (43%), загрязнение городских и окружающих водоемов промышленными и канализационными стоками и незаконную вырубку лесов (по 37% соответственно).

Ранее сообщалось, что текущий год уже побил рекорд последних 16 лет по уровню загрязнения атмосферы в российских регионах. Таковы результаты исследования, проведенного сетью FinExpertiza. Как пишет РБК, в исследовании говорится, что наиболее «грязные» регионы РФ — это Самарская и Оренбургская области, а также Бурятия.

После весеннего локдауна в большинстве регионов рост числа фиксируемых загрязнений ускорился. Число ядовитых выбросов в атмосферу за девять месяцев года на треть превысило максимум десятилетней давности. По сравнению с прошлым годом количество загрязнений подскочило втрое.

Мы знаем, как эта тема волнует наших читателей! Правда ведь? Уж кто-кто, а мы — знаем цену глотку чистой воды из ручья, возможности дышать полной грудью...

По инф. rosbalt.ru

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