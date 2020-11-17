Казанец получил реальный срок за жестокое убийство кота

Житель Казани лишен свободы на полтора года за жестокое убийство кота.
Соответствующее решение приняла коллегия Верховного суда Татарстана, куда мужчина обратился с апелляцией, не согласившись с приговором суда первой инстанции.
Как выяснилось в ходе процесса, 9 декабря прошлого года подсудимый пришел в гости к приятельнице. В какой-то момент он схватил принадлежащего хозяйке кота, нанес удар по горлу, телу, а затем с силой бросил о стену. От полученных повреждений животное скончалось.
По информации пресс-службы прокуратуры РТ, мужчине было предъявлено обвинение по статье о жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель (часть 1 статья 245 УК РФ). Свою вину подсудимый признал частично.
Изначально дело рассматривалось в Советском районном суде Казани. Его приговор подсудимый обжаловал. Верховный суд республики оставил решение без изменения, отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.
Очень важно, чтобы случаи живодерства (особенно, если это приобрело публичный характер) - порицались и хотя бы минимально, но наказывались (для этого и статья в Уголовном кодексе есть, между прочим).
Напомним наши заголовки о других случаях бесчеловечного отношения к животным:
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