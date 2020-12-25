Католики встретили Рождество Христово

Христиане, относящиеся к католикам, а также прихожане некоторых протестантских и православных церквей, 25 декабря празднуют Рождество.

Папа римский Франциск в рождественском послании попросил не сводить этот светлый день «к сугубо сентиментальному или потребительскому празднику — богатому подарками, но бедному христианской верой и человечностью».

По словам предстоятеля, Христос «стал светом для людей и наделил смыслом жизнь человеческую и всю историю», пишет Vatican News.

За четыре недели до Рождества начинается Адвент. Отсчет ведется с воскресенья. Это период душевного очищения и усиленного покаяния.

Канун Рождества, 24 декабря, называется сочельник. Для многих верующих это день строгого поста.

Празднование Рождества продолжается восемь дней — с 25 декабря по 1 января. Это так называемая Октава Рождества. В целом праздничный рождественский период не заканчивается Крещения — 6 января.

Праздник связан с рождением Бога-Сына во плоти. Иисус Христос родился от Девы Марии путем непорочного зачатия, сказано в Евангелиях от Матфея и от Луки.

Родился младенец Иисус в Вифлееме, куда пришли Богородица и ее супруг Иосиф.

Интересно, что сейчас этот город в Святой земле пуст — виной тому пандемия коронавируса, из-за которой паломничество стало невозможным. Вернутся ли в Вифлеем туристы к следующему Рождеству, пока не знает никто.

К Рождеству в доме устанавливают и украшают елку. Традиция родом от язычников — германских племен, у которых это колючее дерево было символом жизни и плодородия.

Главнейшим символом Рождества является Санта-Клаус — одетый в красные с белым колпак, куртку и шаровары персонаж, схожий с Дедом Морозом. В «слугах» у волшебника Санты ходят гномы, они помогают ему готовить подарки для детей всего мира. Средством передвижения для Санта-Клауса служат сани, запряженные летающими оленями.

Добавим, Русская православная церковь (РПЦ) отмечает Рождество 7 января. Разница в датах объясняется системой летоисчисления: РПЦ продолжает праздновать по юлианскому календарю, а «западные» христиане — по появившемуся позднее григорианскому.

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...