Карликовые жирафы — необычны и очень милы

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Ученые обнаружили в Уганде и Намибии необычных жирафов — они значительно ниже своих сородичей из-за необычно коротких ног. Раньше таких жирафов-карликов нигде не встречали — ни в зоопарках, ни в дикой природе.
Ученые из Фонда сохранения жирафов (Giraffe Conservation Foundation) и Смитсоновского института биологии охраны природы (Smithsonian Conservation Biology Institute) рассказали о ведущихся уже несколько лет наблюдениях за карликовыми жирафами. Двое взрослых жирафов имеют характерную для своего вида внешность, но значительно ниже своих сородичей из-за необычно коротких ног. Жирафы не принадлежат к особому виду, и их рост, видимо, вызван генетической аномалией.
Необычного жирафа впервые увидели в национальном парке Мурчисон-Фоллз в Уганде. Он принадлежит к нубийскому подвиду жирафа (Giraffa camelopardalis camelopardalis). Впервые один из них попался на глаза работавшим в парке ученым в 2015 году. Его рост — 9 футов 4 дюйма (284,4 см), что значительно ниже среднего роста нубийских жирафов, достигающего 16 футов (487,7 см). По словам биолога Майкла Брауна (Michael Brown), он со своими коллегами поначалу не поверил своим глазам при виде такого жирафа. Карликовый жираф получил имя Гимли.
Второй карликовый жираф был обнаружен три года спустя в Намибии на частной ферме. Он принадлежит к ангольскому подвиду (Giraffa camelopardalis angolensis). Он еще ниже Гимли, его аномально низкий рост — всего 8,5 футов (259 см), тогда как самые высокие взрослые самцы ангольских жирафов могут быть выше шести метров. Ученые назвали этого жирафа Найджелом.
Исследователи определили, что рост Гимли и Найджела вызван необычно короткими костями ног, в остальном их пропорции не отличаются от других жирафов. «Хотя намибийский фермер на протяжении многих лет регулярно встречал Найджела, только после наших наблюдений он понял, что Найджел не подросток, а взрослый самец жирафа», — говорит один из авторов исследования Эмма Уэллс (Emma Wells) из Фонда сохранения жирафов.
По мнению ученых, у Найджела и Гимли проявляется дисплазия скелета, или карликовость — генетическое заболевание, которое влияет на рост хрящей и костей и может привести к непропорционально малым размерам конечностей, головы или туловища. Дисплазия скелета встречается у людей, также она известна у собак, коров и свиней, а вот у диких животных ее наблюдают крайне редко, у жирафов до последнего времени не встречали ни разу.
Возможно, причиной карликовости стали случайные мутации, но есть вероятность, что ее риск у жирафов Уганды вырос из-за низкого генетического разнообразия и инбридинга. Популяция жирафов в Мурчисон-Фоллз в конце 1980-х годов значительно снизилась из-за гражданской войны и активного браконьерства. С тех пор она заметно выросла, достигнув полутора тысяч особей, но неясно, есть ли какие-то последствия предшествующего снижения численности. Ученые намерены наблюдать за Гимли и Найджелом в течение их жизни, чтобы определить, как влияет карликовость на их поведение и статус в сообществе.
Еще интересные истории о животных для наших любознательных читателей - по ссылке.
Ученые обнаружили в Уганде и Намибии необычных жирафов — они значительно ниже своих сородичей из-за необычно коротких ног. Раньше таких жирафов-карликов нигде не встречали — ни в зоопарках, ни в дикой природе.
Минюст и МВД планируют ужесточить наказания для автомобилистах в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП). За три грубых нарушения ПДД в год водителей будут лишать прав на срок до полутора лет.
Петербургские ученые разработали технологию пошива зимней одежды, которая позволит не надевать под куртки несколько свитеров. Исследователи предложили использовать электроподогрев одежды. Созданная учеными экспериментальная куртка сохраняет тепло при температуре до минус 70 градусов в течение шести часов.
Фото с белыми личинками из-под крана, сделанное в одном из домов микрорайона ГРЭС, разместили в соцсетях местные жители. В комментариях к этим сообщениям пользователи пишут, что аналогичная картина наблюдалась и в других домах.
Зомбирует не само ТВ, а то, что из него выплёскивается на головы легковерных идиотов в виде нарезки из рекламы с прослойкой из прочей вредной информации. Фармацевтика на этом наживается и процветает. Работы для невропатологов только прибавляется.
Совсем недавно, 13 декабря, великому советскому артисту Николаю Рыбникову могло бы исполниться 90 лет. В его жизни было немало творчества, а ещё больше такой неоднозначной, но искренней и чистой любви к Алле Ларионовой.
Не все спортивные баталии обходятся без эксцессов. Например, драка на чемпионате мира по хоккею в 1987 году между СССР и Канадой запомнилась многим болельщикам как самая ожесточенная битва русских хоккеистов с канадцами.
Жительница Саратова после новогодних праздников обнаружила у себя на кухне ракету, которая влетела в квартиру через окно. Оказалось, что это ракета СХТ-40, которая применяется в Вооруженных силах для подачи сигналов химической тревоги.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.