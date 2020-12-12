Карельская форель признана самой вкусной рыбой страны. Она стала обладательницей первого места конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», организованном Минсельхозом.
В республике радужную форель разводят более 20 лет. Она выращивается в естественной среде с хорошим водообменом и достаточным уровнем насыщенности воды кислородом при неплотной посадке в садках.
Подавляющее большинство всей форели в России — из Карелии. В дикой природе форель в Карелии тоже встречается, но крайне редко. И многочисленные туры, предлагающие рыбалку с форелью в этом краю рек и озер, на самом деле являются маркетинговым ходом. Рыбалка на озере действительно имеет место быть, но только со спинингом рыбак добывает не дикую форель, а культивируемую в хозяйствах, и за вылов каждой рыбы платит определенную сумму.
Тем не менее, вкусовые качества карельской форели устраивают даже самых взыскательных гурманов. Карельскую форель солят, коптят, запекают, используют в качестве начинки для праздничных пирогов. А еще из нее варят уху со сливками.
- Среди региональных брендов в отдельной номинации оргкомитет конкурса отметил знаменитое вологодское масло, его особенность — неповторимый «ореховый» вкус. Также награду получил Ненецкий автономный округ с пастилой из арктических ягод. Пастила полностью натуральная, готовится из брусники или морошки, меда и воды, не содержит консервантов, усилителей вкуса и красителей.
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Карельскую форель признали самой вкусной рыбой России
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