Какие еще погодные сюрпризы приготовит лето?

Какой погоды ждать этим летом в России? По словам руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, погода будет очень неоднородной - похолодание и дожди будут сменяться резкой жарой.

– По нашим прогнозам, температура летом на территории России будет выше нормы, лето ожидается теплым, не таким холодным, как, например, это было в 2017 году. Важно, что такой прогноз по теплому лету даем не только мы, но и другие сертифицированные метеоцентры.

Кроме того, лето будет неоднородным. Так, еще совсем недавно жители Центральной России смотрели с тоской в окно, такая погода соответствовала апрелю, но уже прошла пара дней и температура оказалась выше норма на два градуса – мы будто попали в конец июля. Такая неоднородность погоды, когда похолодание и дожди сменяются очень жаркой погодой, будет характерна для всего летнего сезона.

В июне температура воздуха на европейской территории будет в норме. Жара придет на восток России, в Коми, на север Урала и Западной Сибири, запад Красноярского края. Там температура будет выше нормы на 2 градуса. Также выше нормы воздух прогреется на Чукотке. Поэтому, если вас в июне пригласят на Колыму, не отказывайтесь. В июне существенно понизится температура на юге Западной Сибири, где она до этого превышала средние многолетние значения на 5–6 градусов. В течение апреля и мая там были невероятно высокие температуры.

Осадки в большинстве регионов будут в норме, избыток ожидается на юге России, в Краснодарском крае и в Крыму. Но там мало осадков выпало в весенние месяцы и дожди нужны. Избыток осадков ожидается в июне на севере Западной Сибири, на Чукотке, на тихоокеанском побережье Хабаровского края и на Сахалине. Сильный дефицит осадков будет в Якутии, Забайкалье, Амурской области, на юге Западной Сибири и в Хакасии.

Еще о причудах погоды и климата — по ссылке.

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По инф. sobesednik.ru

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