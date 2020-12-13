Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Главным персонажем Людмилы Мызниковой стала Оксана из легендарной картины «Вечера на хуторе близ Диканьки». После этого фильма начинающая актриса получила небывалую славу, но повторить ошеломляющий успех так и не...
Власти Санкт-Петербурга не планируют проводить рейды по церквям для проверки соблюдения эпидемиологических требований.
Об этом заявил руководитель городского ситуационного центра по вопросам соблюдения стандартов безопасной деятельности Александр Ситов. По его словам, Русская православная церковь «не относится к числу злостных нарушителей».
«Церковь у нас отделена от государства. Конечно же, все разработанные нами стандарты безопасности учитываются, в том числе и в зоне общественных мероприятий, проводимых в церквях. К счастью, мы обладаем информацией, что в церковном сообществе эти стандарты восприняты, все выполняется, все меры предпринимаются, — сказал Ситов. — Как вы представляете себе Следственный комитет в церкви? Тем более они все-таки не являются злостными нарушителями».
Напомним, в новогодние праздники петербургским кафе и ресторанам запретили работать в течение пяти дней — с 30 декабря по 3 января. в оставшиеся дни каникул им разрешено обслуживать гостей только до 19:00. Сейчас заведения общепита должны закрываться в 23:00. Нарушителям Смольный пригрозил административной ответственностью. Чиновники регулярно проводят рейды, проверяя все ли соблюдают установленные ограничения.
Трагические события, которые произошли с известным актёром Михаилом Ефремовым, отразились на многих людях. Конечно, мнение общественности разделилось. Одни отнеслись к этому с осуждением, другие с сочувствием и пониманием.
В башкирском городе Агидель открылось швейное предприятие, которое с 30 сентября не может набрать сотрудников, — швеям предлагают зарплату в 15 тысяч рублей и, как минимум, шесть вакансий остаются без ответа.
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров примет участие в большой пресс-конференции российского президента как корреспондент. В связи с этим музыкант через свой Инстаграм попросил соотечественников прислать ему вопросы к главе государства.
Домашние питомцы, как и люди, оказались из-за пандемии коронавируса в «ловушке». Гулять и играть на улице с собаками хозяева, соблюдающие самоизоляцию, увы, не могут. В этом случае на помощь, как и весной, могут прийти незнакомые, но неравнодушные горожане — зооволонтеры.
В кино Мария Капнист нередко исполняла роли жутких злодеек: то ведьмой становилась, то ворчливой графиней. Воплощать столь колоритных персонажей ей помогало не только дворянское происхождение, но и долгие годы лишений за стенами исправительно-трудовых лагерей.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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