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«Как вы представляете себе Следственный комитет в церкви?»
По инф. rosbalt.ru   
13 Декабря 2020 г.
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Власти Санкт-Петербурга не планируют проводить рейды по церквям для проверки соблюдения эпидемиологических требований.

«Как вы представляете себе Следственный комитет в церкви?»: в Смольном объяснили, почему рейдов по храмам не будет

Об этом заявил руководитель городского ситуационного центра по вопросам соблюдения стандартов безопасной деятельности Александр Ситов. По его словам, Русская православная церковь «не относится к числу злостных нарушителей».

«Церковь у нас отделена от государства. Конечно же, все разработанные нами стандарты безопасности учитываются, в том числе и в зоне общественных мероприятий, проводимых в церквях. К счастью, мы обладаем информацией, что в церковном сообществе эти стандарты восприняты, все выполняется, все меры предпринимаются, — сказал Ситов. — Как вы представляете себе Следственный комитет в церкви? Тем более они все-таки не являются злостными нарушителями».

  • Напомним, в новогодние праздники петербургским кафе и ресторанам запретили работать в течение пяти дней — с 30 декабря по 3 января. в оставшиеся дни каникул им разрешено обслуживать гостей только до 19:00. Сейчас заведения общепита должны закрываться в 23:00. Нарушителям Смольный пригрозил административной ответственностью. Чиновники регулярно проводят рейды, проверяя все ли соблюдают установленные ограничения.

По инф. rosbalt.ru

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