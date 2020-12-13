Как в Москве бесплатно заказать выгул собаки?

Домашние питомцы, как и люди, оказались из-за пандемии коронавируса в «ловушке». Гулять и играть на улице с собаками хозяева, соблюдающие самоизоляцию, увы, не могут. В этом случае на помощь, как и весной, могут прийти незнакомые, но неравнодушные горожане — зооволонтеры.

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Животным не объяснишь, почему их хозяева перестали выходить на улицу, отмечает куратор проекта «Погуляем с вашей собакой!» Геннадий Савичев. Ведь питомцы требуют каждодневного ухода и внимания. Поэтому волонтеры готовы помочь с выгулом. Услуга бесплатна. За помощью до конца декабря может обратиться любой житель Москвы, невзирая на возраст.

Нужно лишь позвонить по телефону 8 800 500 05 54 в будние дни с 10:00 до 19:00 или отправить письмо по электронной почте: dog@bethowen.ru. Самое главное — указать контактный телефон и адрес владельца. Причем заявку может оформить не только сам хозяин собаки, но и его близкие, родственники, друзья или соседи.

Волонтер может приехать на выгул одной или двух собак до десяти раз. Скажем, пять дней подряд утром и вечером, или в дни, когда, например, не может выручить кто-то из знакомых.

Выгульщик приезжает в перчатках и маске. Перед тем, как подняться, звонит хозяину собаки, а тот открывает дверь и привязывает своего любимца в наморднике к дверной ручке и отходит минимум на полтора-два метра. Волонтер отвязывает поводок и идет на улицу. Гуляет с питомцем обычно 20-30 минут и не дальше, чем в ста метрах от дома.

Хотите влиться в команду волонтеров? Тогда отправьте свою заявку на почту: dog@bethowen.ru. Особых требований нет. Главное — любовь к животным и желание помогать.

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