Как в 60-х: по Москве запустят ретротроллейбусы

Два ретротроллейбуса будут курсировать на специальном музейном маршруте, который пройдет от Комсомольской площади до Новорязанской улицы.

Как поясняют специалисты, маршрут выбран неслучайно, в июне 1937 года на Новорязанской улице был открыт второй троллейбусный парк. Скоро в этом районе откроется Музей Транспорта Москвы, где тоже можно будет увидеть троллейбусы разных лет.

Обкатка маршрута планируется в сентябре. Затем ретротроллейбусы введут на постоянной основе на маршрут. Ожидается, что это будут модели 60–70 годов прошлого века.

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