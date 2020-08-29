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Как в 60-х: по Москве запустят ретротроллейбусы
Ирина Огилько, "Российская Газета"   
29 Августа 2020 г.
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Два ретротроллейбуса будут курсировать на специальном музейном маршруте, который пройдет от Комсомольской площади до Новорязанской улицы.

Как в 60-х: по Москве запустят ретротроллейбусы

Как поясняют специалисты, маршрут выбран неслучайно, в июне 1937 года на Новорязанской улице был открыт второй троллейбусный парк. Скоро в этом районе откроется Музей Транспорта Москвы, где тоже можно будет увидеть троллейбусы разных лет.

Обкатка маршрута планируется в сентябре. Затем ретротроллейбусы введут на постоянной основе на маршрут. Ожидается, что это будут модели 60–70 годов прошлого века.

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